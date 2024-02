Paul Anderson, el actor de 'Peaky Blinders', tranquiliza a sus seguidores tras sus comentadas imágenes

Paul Anderson, uno de los actores protagonistas de la conocida serie Peaky Blinders, había generado una gran preocupación entre sus cientos de miles de seguidores por unas comentadas fotografías en las que se le veía aparentemente desorientado mientras caminaba por Londres y, que en pocos minutos, se convirtieron en virales. Las redes sociales se incendiaron con cientos de comentarios que no dudaban en asegurar que el actor "necesitaba ayuda". Ahora, el actor ha reaparecido publicando él mismo unas fotografías suyas para tranquilizar a sus fans y a todos los que se han preocupado por él.

'Devastado por la gripe'

Juanto a las fotografías, el británico se ha mostrado aparatemente bien y ha querido señalar que se siente "bendecido por estar de vuelta en el set": "Acabo de terminar mis compromisos finales de una obra. Estoy realmente agradecido de haber sido capaz de mostrar un personaje que tengo la fe que sorprenderá cuando salga esta serie”; confirmando que ha vuelto al trabajo con total normalidad. Y quiso agradecer "todo el amor y preocupación": "Estaba y he estado absolutamente devastado por la gripe". Y terminaba pidiendo a sus fans, que no hicieran caso a las especulaciones y que no se preocuparan más porque "ya está de vuelta".

Condenado por posesión de drogas

Entre los comentarios de estos días atrás, había quien encontraba similitudes entre el actor de 48 años y su propio personaje, Arthur Shelby, al que da vida en la exitosa ficción en la que interpreta a un personaje que tiene un carácter inestable y es adicto a varias sustancias. Y es que hace dos meses, el 26 de diciembre, supimos que el Anderson había sido condenado por posesión de drogas. En el momento de su detención, según reveló el Daily Mail, llevaba crack, cocaína y anfetaminas junto a otros fármacos legales como diazepam y pregabalina. Tras reconocer los hechos en el juzgado, le impuiseron una multa de 1.570 euros.