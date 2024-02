El look de Belén Rueda: te desvelamos los detalles de su vestidazo inspirado en el Guggenheim La actriz ha escogido un diseño 'made in Spain' para pisar la alfombra roja de los Premios Goya 2024

Valladolid se ha convertido en la meca del cine español al acoger los Premios Goya 2024, una cita que, como es habitual, ha reunido a numerosos rostros conocidos del séptimo arte. Además de los nominados de este año, por la alfombra roja han desfilado otros personajes destacados, como Belén Rueda -quien ganó el galardón a Mejor Actriz Revelación en 2005-, encargada de entregar uno de los cabezones. Para este evento, la actriz ha querido confiar en su firma de referencia, Valenzuela Atelier, reafirmando tanto su elegancia innata como su compromiso con la moda española. Te contamos todos los detalles de su vestidazo de inspiración arquitectónica.

Belén se ha decantado por uno de los colores más buscados por las invitadas en todo tipo de acontecimientos, tanto en grandes citas de premios como en bodas y comuniones, que este año pisa con especial fuerza: el rojo. Como nos explica Cristina, fundadora de la firma española, esta apuesta fue un deseo expreso de Belén, y de esta tonalidad partió la inspiración del vestido. La diseñadora, arquitecta de interiores de formación, recordó inmediatamente que el Museo Guggenheim de Nueva York inicialmente fue diseñado en color rojo por Frank Lloyd Wright, precursor de la arquitectura orgánica y de pliegues. Y, precisamente, esos pliegues tienen una gran relevancia en este diseño.

Como cuentan desde la firma, el look busca representar las palabras del citado artista: "las formas geométricas sugieren ciertas ideas humanas, estados de ánimo y sentimientos". Cristina, que entiende la arquitectura como una gran referencia en sus diseños, pensó entonces en crear un look que recordara a las formas sinuosas de este edificio. ¿El resultado? Un precioso vestido minimalista con escote corazón, silueta entallada y falda en línea 'A' que se acompaña de un teatral abrigo-capa en el mismo tono, un diseño asimétrico con una única manga acampanada y estructura armada culminado en varios picos que aporta una estética impactante al más puro estilo Old Hollywood.

Belén ha completado el estilismo con unas fabulosas joyas vintage de los años 50, época precisamente del proyecto del museo, firmadas por Bárcena. De esta forma, se crea una simbiosis perfecta entre moda, aquitectura y joyería que culmina en un elegantísimo look que, además, le queda como un guante.

Ha recogido su melena rubia en un moño hipersofisticado con el flequillo ondulado, rematando con un labial del mismo tono que el vestido para completar esa imagen de diva clásica.

