Las entrañables imágenes con las que Laura Escanes ha felicitado a su madre: ¿se parecen? 'Ojalá Roma me vea con los mismos ojos con los que yo te veo a ti', ha comentado la 'influencer'

Loading the player...

"Hoy cumple años mi mami y no puedo sentirme más agradecida a la vida por haber crecido con alguien como ella. Ojalá Roma me vea con los mismos ojos con los que yo te veo a ti", con estas palabras ha querido Laura Escanes felicitar a su madre por su cumpleaños. La 'influencer' se ha mostrado así de orgullosa de la profunda admiración que siente hacia su madre, Ana. Unas palabras que ha acompañado de una serie de imágenes que pertenecen a su álbum familiar más privado, gracias a las cuáles podemos ver cómo era Laura de bebé o siendo ya una niña. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

La foto de Laura Escanes y Juan Betancourt que está dando mucho que hablar

La reacción de Laura Escanes al 'Shakirazo' de su ex, Álvaro de Luna