La exclusiva vida de Pep Guardiola fuera del terreno de juego

Después de conquistar al mundo como jugador de fútbol, Pep Guardiola no deja de batir records como entrenador. Con la segunda mitad de la temporada de la Premier League en marcha, el técnico del Manchester City busca un cuarto título consecutivo, lo que consolidaría más aún su estatus como uno de los grandes de todos los tiempos. Sus logros le han convertido en uno de los entrenadores mejor pagados. Según L'Equipe, el City le paga alrededor de 23 millones de euros al año, una cifra mucho más elevada que la que recibía el anterior técnico del club, Manuel Pellegrini, que rondaría los cino millones de euros al año. La fortuna de Guardiola le permite llevar una vida de lujo fuera del terreno de juego con su esposa, Cristina Serra, y sus tres hijos, María, que sigue creciendo como influencer, Márius, que es CEO de varias empresas en Mánchester, y Valentina, que todavía tiene 15 años.

Al técnico, de 53 años, le gusta recorrer el mundo con su familia. El pasado verano viajaron todos juntos a Egipto. Pasaron dos días en El Cairo y seis días explorando Asuán y Luxor. Durante sus vacaciones, Pep recibió una lluvia de regalos, incluida una réplica de la máscara funeraria de Tutankamón, y lo invitaron a almorzar en un hotel con vista a las pirámides. "Le dimos la bienvenida con flores, recuerdos y material promocional sobre varios sitios turísticos y arqueológicos egipcios. Guardiola expresó su admiración por la mezquita de Muhammad Ali y sus magníficas cúpulas y minaretes, una verdadera obra maestra arquitectónica", dijeron varios responsables del turismo en Egipto a Arab News.

Cuando no están de vacaciones, la familia reside en Salford, una ciudad próxima a Mánchester, en un complejo de apartamentos llamado City Suites, que tiene acceso a una piscina de hidromasaje cubierta de 18 metros, spa, sauna y gimnasio abierto las 24 horas. Cuando el técnico decidió instalarse allí en 2017 fue muy llamativo, pues la mayoría de futbolistas del Manchester City prefieren vivir en el condado de Cheshire, en grandes mansiones en mitad del campo.

En Barcelona, en cambio, poseen una mansión en el exclusivo barrio de Pedralbes. La casa tiene 741 metros cuadrados y está situada dentro de una parcela de 2.114 metros cuadrados. Al parecer, el matrimonio habría pagado 10 millones de euros por ella. Pep y Cristina han vivido en diferentes ciudades desde que abandonaron Barcelona en 2012. Les gusta apostar por casa únicas y bien situadas, por eso, cuando se trasladaron a Nueva York se instalaron en un lujoso apartamento que tenía vista a Central Park. El edificio, ubicado en Upper West Side, solía ser el hogar de otras celebridades, como la actriz Barbara Streisand o el actor David Duchovny.

Además, según publica The Sun, el técnico siempre conduce coches de alta gama. Desde que fichó por el Manchester City, se le ha visto al volante de un Mercedes GLE negro, de 93.000 euros, un Range Rover de más de 175.000 euros, un Bentley GTX700 plateado de unos 233.000 euros, y un Mini Cooper de 35.000 euros. Lamentablemente, estos cuatro vehículos han tenido que pasar por el taller, ya que Guardiola no es un gran conductor, tal y como aseguran Lu Martín y Pol Ballús en su libro Pep's City: The Making of a Superteam.

Pep es uno de los entrenadores más atractivos dentro y fuera del campo gracias a su esposa. "Es la mejor del mundo en muchas cosas, pero especialmente en moda. Entonces ella me dice normalmente, no uses esto ni aquello, así que la sigo", ha dicho en alguna ocasión, pues Cristina Serra se ha hecho cargo del negocio familiar que emprendieron sus abuelos, una tienda de ropa en Manresa a la que ella ha sumado otra en Barcelona en la que se pueden encontrar prendas de diferentes marcas para hombre y mujer.

No solo sus looks de Armani o los hermanos de Dsquared2 llaman la atención a los fotógrafos. Los flashes también se posan sobre su amplia colección de relojes de Richard Mille, en la que destaca el exclusivo RM 27-01 Rafael Nadal, que más de un millón de euros porque solo existen 50 unidades de este exclusivo reloj en el mundo. También se le ha visto luciendo un Patek Philippe y un Rolex Cellin.

Por si fuera poco, Guardiola también triunfa en el mundo de la hostelería. El entrenador del City, junto a Ferran Soriano y Txiki Begiristáin, CEO y director deportivo del club inglés, abrieron en julio de 2018 el restaurante Tast, llevando así la cocina catalana a Mánchester. Esta faceta como empresario le permite disfrutar de otra de sus grandes pasiones: el vino tinto y no duda en adquirir botellas únicas de El Priorat o Ribera del Duero. El técnico ha dicho en más de una ocasión que hace los onces tras beber un poco de vino tinto porque así se concentra mejor. Además, cuando le preguntaron si tenía previsto ir al Mundial de Catar dijo que no. "La mejor manera de disfrutar de los partidos es en casa con vino tinto", manifestó.