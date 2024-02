Robert F. Kennedy Jr. y Cheryl Hines, de estreno en Los Ángeles ¿Quién es quién en su familia? El candidato a la presidencia de Estados Unidos acudió a la premiere de la serie que protagoniza su mujer, 'Curb Your Enthusiasm'

Desde que el abogado y político estadounidense Robert F. Kennedy Jr. anunciara que se presentaba como candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, el mundo esta expectante por conocer más detalles sobre la vida privada del heredero de esta popular dinastía política estadounidense. El hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, de 69 años, se dio un baño de masas anoche en el estreno de la duodécima temporada de Curb Your Enthusiasm, la serie que protagoniza su esposa en HBO. El candidato a la presidencia acudió acompañado de una parte de su numerosísima familia.

- Entramos en la 'Casa Blanca de invierno', la residencia favorita de John F. Kennedy

Su esposa Cheryl Hines

Su esposa, la actriz, Cheryl Hines, interpreta a la exmujer de Larry David en esta serie cómica de HBO. Se casaron en agosto de 2014 en la propiedad de la familia Kennedy en Cape Cod, Massachusetts, y comparten siete hijos de su familia mixta. Hines tiene una hija, Catherine, de su primer matrimonio con Paul Young, mientras que Kennedy es padre de seis hijos más de sus dos matrimonios anteriores con Emily Black y Mary Richardson. Ellos son Bobby III, de 39 años, y Kick, de 35, nacidos de su primera union, a los que le siguen Connor, de 29, Kira, de 28. Finn, de 26, y Aidan, de 22, de su matrimonio con Mary Richardson, quien se quitó la vida en 2012 . Su tercera esposa Cheryl Hines, además de una actriz de éxito, es uno de los grandes apoyos de Robert F. Kennedy Jr. en la campaña presidencial para las próximas elecciones.

Catherine Rose, la hija de su mujer

Cheryl Hines tuvo una hija con su primer marido, Paul Young. Se llama Catherine Rose, tiene 19 años y no quiso perderse el estreno de la serie de su madre. Hace un año abandonaba la residencia familiar para emprender sus estudios en la Universidad Metodista del Sur, ubicada en Dallas, Texas, y celebraba el lanzamiento junto a su propia madre de una marca de cosméticos ecológicos llamada Hines + Young con productos como velas aromáticas, cremas corporales, bálsamos labiales y exfoliantes, cuya línea se centra en evitar los plásticos de un solo uso.

Su hija Kathleen Alexandra ('Kick')

Kathleen Alexandra (“Kick”) Kennedy, de 35 años, es hija del primer matrimonio de Robert F. Kennedy Jr. con Emily Ruth Black. Al igual que su hermano mayor Bobby, ha seguido los pasos en el mundo de la actuación. Se graduó en Stanford, donde obtuvo una licenciatura en historia y teatro y heredó la pasión de su padre por el activismo, particularmente en el tema del agua potable. En 2010, escaló el Monte Kilimanjaro con sus compañeros activistas Emile Hirsch y Jessica Biel en un esfuerzo por crear conciencia sobre la escasez de agua. Gracias a su pasión por la interpretación, salió en Gossip Girl y The Newsroom y trabajó junto a su hermano, Bobby Kennedy III, en su película de 2021 Fear and Loathing in Aspen.

Su hijo Conor Richardson

Nacido el 25 de julio de 1994, Conor Kennedy es el mayor de los hijos del segundo matrimonio de Robert F. Kennedy Jr. con Mary Kathleen Richardson, aunque el tercero de los seis hijos del político. Es músico, activista y en octubre de 2022 se alistó en secreto en el ejército para luchar por Ucrania. Confesó que su estancia en Ucrania fue "aterradora", pero que el riesgo general valió la pena. Saltó a la popularidad en 2012 por su historia de amor con Taylor Swift y actualmente está saliendo con Giulia Be desde 2021, con quien acudió de la mano a la premiere de Curb Your Enthusiasm.

Giulia Be, novia de su hijo Conor

Giulia Be es la cantante brasileña de la que se ha enamorado Conor Kennedy. Nacida en Río de Janeiro y nominada al Grammy Latino, se convirtió en toda una revelación gracias a su participación en la película Más allá del universo de Netflix. Desde el año 2021 mantiene una relación con el hijo del político y nadie de su familia, solo ella, conocía el paradero de Conor cuando se alistó en secreto en el ejército para luchar por Ucrania. "Eres el hombre más valiente que he conocido, mi amor... Estar lejos de ti y preocuparme durante todos esos meses fue increíblemente difícil, pero mantuvimos nuestra fe todo el tiempo, y solo quiero decirte, una vez más, que estoy orgullosa",le dijo tras regresar de la guerra.