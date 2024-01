El look más Kardashian de Lorena Gómez La artista ha empezado el año con nueva imagen, ¡y está espectacular!

Lorena Gómez (37 años) ha estrenando nueva imagen. La cantante leridana ha querido compartir su cambio de look con todos sus seguidores y lo ha hecho con estas fotos que ha publicado junto al mensaje: "Saliendo de grabar algo demasiado emocionante. El 31/01 sabréis de qué se trata. Una de las cosas más especiales que he grabado nunca!". Por cierto, cambiamos el color de pelo, ¿os gusta?", ha preguntado a sus fans.

Su look más Kardashian

Su respuesta ha sido unánime. No solo piensan que el pelo castaño es el que mejor le queda sino que aseguran que está más guapa que nunca. "Diosa", "Pareces una muñequita", "¡Bellezón!", "Me da un infarto", "¡Estás preciosa!", "Increíblemente espectacular", "Guapa y sexy", "Me encanta tu pelo" o "La perfección hecha persona", son algunos de los piropos que le han dedicado.

Lorena ha causado furor con su nuevo look y no nos extraña, porque está impresionante con su melena castaña llena de brillo, la raya al medio y ondas. Se trata de un look muy Kardashian, ya que recuerda a los posados con los que suelen conseguir millones de likes. Tanto el pelo como la forma de posar y el maquillaje recuerda al que suelen llevar las hermanas del 'klan', especialmente Kim y Khloé.

Los mismos looks

Pero no sólo eso, al echar un vistazo a los looks de Lorena vemos que tienen muchas similitudes con las celebrities y empresarias. ¿Se inspirará en ellas? La que fuera ganadora de Operación Triunfo 2006 tiene un estilo muy atrevido y suele llevar prendas y accesorios que no pasan desapercibidos. En eso son expertas Kim y Khloé, que siempre arrasan allá a donde van.

Tal y como puede verse en todas estas imágenes, Lorena y las Kardashian bien podrían compartir armario. Han coincidido en muchos look: con un ajustadísimo mono de color negro y botas de punta, además de vestidos de rejilla con transparencias y brillantes en tono nude; incluso con un llamativo conjunto fucsia, combinando un top de raso con falda en el mismo color.

Más que parecidas

Además de llevar prendas muy similares, también comparten su pasión por el mundo beauty. A Lorena le gusta estar al tanto de las últimas tendencias y sabe cómo utilizarlas para sacar el máximo partido a su belleza. Siempre la vemos con maquillajes muy bonitos que resaltan especialmente su mirada con sombras en tonos tierra y mucho rímel, tal y como hacen las Kardashian, que no pueden vivir sin la máscara de pestañas.

Una piel muy jugosa y luminosa, cejas bien definidas y labios perfilados en un color oscuro para darles más volumen, son sus básicos infalibles. Al igual que su melena larga y ondulada y sus uñas siempre perfectas, recurriendo a manicuras que, en la mayoría de los casos, tienden a ser clásicas, en tonos nude, rosas...

Una lección de vida

Lorena ha cambiado mucho a lo largo de estos años y su estilo también ha evolucionado de una manera increíble. Ahora la vemos así de espectacular y muy segura de sí misma, sin embargo, es un trabajo personal que ha hecho durante años. Ella misma nos contaba hace un par de años que no necesita la aprobación de nadie para gustarse: "Mi trabajo hace que siempre me mantenga en forma. Soy partidaria de que cuando el problema viene de dentro hacia fuera hay que buscar ayuda". La cantante leridana trabajó con su psicoterapeuta y es algo que le cambió la vida: "Hoy me miro al espejo y sonrío. Intento hablarme bonito e intento evadir pensamientos negativos".

Con el paso del tiempo ha aprendido la importancia de aceptarnos y querernos tal y como somos: "Quítate el maquillaje, los filtros. Baja la cabeza y toma aire. Mírate al espejo, mírate a ti misma. ¿Te gustas? A mí me encantas. Eso es lo que deberíamos decirnos todos los días de nuestra vida. Somos preciosas al natural. Querámonos bonito, cada día más", fue uno de sus mensajes más aplaudidos en sus redes.