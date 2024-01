Michael Phelps da la bienvenida a su cuarto hijo

¡Michael Phelps está de enhorabuena! El laureado deportista olímpico y su mujer Nicole Johnson se convirtieron en padres por cuarta vez el pasado 16 de enero de un niño. Una presentación en la que también han revelado el nombre que han elegido para él. “Damos la bienvenida al mundo a Nico Michael Phelps. Nos sentimos bendecidos por su llegada. Ahora somos una familia de seis”, ha escrito el nadador, de 38 años.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes y felicitaciones por parte de su extensa comunidad de seguidores y de otros rostros conocidos como el influencer Lewis Howes, la nadadora Lorrane Ferreira, la tenista Caroline Wozniacki y la modelo y diseñadora Camila Alves McConaughey. “Enhorabuena, qué maravilla”, ha expresado esta última.

De esta manera, el pequeño Nico se unirá a las travesuras y ocurrencias de sus tres hermanos mayores Boomer, Beckett y Maverick, de siete, cinco y cuatro años respectivamente. Sin duda, un grupito de lo más simpático que ha recibido a su nuevo integrante con los brazos abiertos. “Están verdaderamente emocionados por tener otro hermano”, explicó Nicole en noviembre en una entrevista con el medio digital Today.com.

En esta misma conversación, la que fuese Miss California 2010 también confesó que en algún momento llegó a fantasear con la idea de que el bebé que estaba en camino fuese una niña. “Me hubiera encantado tener una chica para que Michael pudiese tener ese vínculo padre e hija que yo viví cuando era pequeña, pero creo que recibes lo que tienes que tener y estoy feliz de que sea otro niño”.

Michael Phelps y Nicole Johnson comenzaron a salir juntos en 2007, pero en 2011 decidieron darse un tiempo y separar sus caminos. Finalmente, el destino quiso que se volvieran a encontrar en 2015 y en tan solo cuatro meses se comprometieron, posiblemente porque se dieron cuenta de que ya no querían estar más el uno sin el otro.

La boda se celebró el 13 de junio en 2016 en Paradise Valley (Arizona), un entorno idílico al aire libre y con vistas al mar donde también adquirieron una casa valorada en más de dos millones de euros. Un enlace que fue oficiado por el amigo y agente del apodado ‘tiburón de Baltimore’, Peter Carlisle, y en el que la novia lució un vestido bordado con escote en uve y falda con abertura lateral.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ellos porque Michael ha tenido que hacer frente a graves episodios de depresión, que se incrementaron durante la pandemia. Su esposa estuvo en todo momento a su lado volcando en su cuidado y tratando de ayudar en todo lo que estaba a su alcance. “No es fácil y he tenido miedo de perderle, pero sé que estoy casada con un hombre increíble”, relató la maniquí para darle más visibilidad a los problemas de salud mental.