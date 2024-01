No te pierdas las últimas imágenes de la hija de Kim Kardashian que con 10 años, ¡luce una dentadura de diamantes!

Rosalía, Beyoncé o Madonna son algunas de las artistas que han puesto de moda adornar sus dientes con diamantes, oro o piedras preciosas. Una tendencia a la que se han sumado cantantes, actores... La modelo Kim Kardashian se ha convertido en unas de las mejores representantes de esta oleada sorprendiendo con una dentadura hecha exclusivamente para ella, diseñada por Gabby Elan, y que cuenta con detalles de ópalo y valorada en más de 300.000 mil euros. La última en sumarse a este furor denominado Grillz, ha sido su hija North West, que con tan solo 10 años ya luce en sus incisivos varias gemas preciosas.

A través de su perfil público, North West ha compartido varios vídeos con su familia y con sus amigos en los que hemos apreciado la dentadura brillante de la pequeña. Con solo diez años, como podemos observar en las fotografías, ha acudido al dentista para colocarse varios diamantes alrededor de su paleto y colmillo derecho y en los incisivos inferiores. Sumándose así a la moda bling bling como sus padres y su hermano pequeño, Saint de ocho años, quien también lleva dos piercing dentales en sus dientes de leche. Recordamos que Kanye West se ha sometido a una prostodoncia fija para colocar por encima de sus dientes una prótesis dental de titanio valorada en 850.000 euros e inspirada en el look del villano ‘Tiburón’, que interpretó Richard Dawson Kiel en las películas La espía que me amó (1977) y Moonraker (1979).

En la época comprendidas entre 1980 y 1990, los dientes de oro se comenzaron a usar como una técnica odontológica que con los años fue poco a poco perdiendo efectividad, ya que con los avances tecnológicos y la ciencia, se han creado materiales más económicos, efectivos y menos dañinos para el cuidado de la dentadura. Pero desde hace unos años, ha vuelto a ser tendencia decorarse los molares con piedras preciosas. Repasamos las celebrities que han lucido los piercing dentales y se han sumado a esta moda que se conoce como bling bling y es muy popular entre los raperos. Básicamente consiste en llevar unas estructuras metálicas sobre la dentadura que sobredimensionan el volumen de los dientes y suelen estar hechas de oro y plata. Pueden ser fijas o removibles. En ambos casos se requiere la revisión de un profesional dental.

Madonna es una habitual de esta tendencia. La primera vez que se decantó por su uso fue en el 2013 tras celebrar su 55 cumpleaños en Roma. En esta ocasión lució unas fundas de oro y diamantes junto a un mini-vestido negro de cuero a cojunto con sus medias y sus característicos guantes. Desde este momento, ver a la intérprete de Hung Up se ha convertido en habitual y en uno de sus últimos conciertos apareció con toda la boca adornada por solitarios y entre sus dos paletos superiores, una cruz hecha con zafiros negros.

Rosalía no es solo la cantante del momento si no que se ha convertido también en un icono de moda y todo lo que ella lleva, se convierte en tendencia. Prueba de ello fueron sus increíbles uñas XXL en su álbum musical El Mal Querer. Ahora es habitual verla con una mariposa brillante entre sus dientes, luciendo una sonrisa de oro como en Los40 Music Awards o un simple puntito brillante en sus frontales.

Coches de lujo, ropa de las firmas más exclusivas e, incluso, una cámara hiperbárica para dormir. Estas son solo algunas de las valiosísimas posesiones de Justin Bieber a las que ahora se suma una ostentosa cuajada de pequeños brillantes de color azul y creada por Gold Teeth God, firma con sede en Los Ángeles especializada en el diseño de todo tipo de joyas hechas exclusivamente con oro de 14 quilates y piedras preciosas auténticas, de la que el canadiense es un cliente habitual. Colgantes, anillos, pendientes y otras creaciones a medida cuyos precios pueden llegan a alcanzar los 20.000 dólares (algo más de 18.000 euros).

Karol G tiene acostumbrados a sus seguidores a sus cambios de look. La Bichota ha cambiado varias veces su color de pelo, pasando por el rubio, el rosa e incluso se atrevió a teñirse de azul. Por eso no es de extrañar que se haya sumado a este gran furor colocándose dos pequeños diamantes en sus dientes laterales y que deja ver cada vez que la cantante del género urbano sonríe.

¿Riesgos de las joyas dentales?

La lista de celebrities que se han lucido y siguen luciendo joyas dentales crece cada día y a pesar de sus riesgos porque en primer lugar, no sirve cualquier joya. Deben haber pasado controles y normativas odontológicos para evitar problemas de alergias, infecciones u otras enfermedades", tal y como explicó Daniela Carranza, odontóloga y codirectora del Instituto Profesor Sada en ¡HOLA!. Otro de los segundos riesgos es que no las puede poner cualquiera. El procedimiento debe ser llevado a cabo por profesionales cualificados en salud dental y estética.

Tras su colocación, serán necesarios unos cuidados específicos, puesto que la limpieza bucodental no se realizará con tanta profundidad, al igual que ocurre cuando se llevan brackets. Hay que tener en cuenta que pueden quedar restos de comida que propicien una enfermedad dental. Por tanto, la higiene es básica. Por otro lado, no hay que olvidar que, al igual que otro tipo de ortodoncia, estas joyas dentales pueden afectar a la mordida. Y no es poco frecuente que se sufra "rechinar de dientes, dolor de cabeza o lesiones en los músculos faciales. Además, si no están bien colocadas y se deja un espacio entre la joya y la encía, esta se puede ver erosionada y, a la larga, producir una enfermedad gingival y pérdida ósea", advierte la especialista.