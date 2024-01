Romina Belluscio recibe buenas noticias sobre la evolución de su enfermedad de Lyme

Buenas noticias para Romina Belluscio (44). Poco a poco, la presentadora de origen argentino está haciendo avances en su proceso de recuperación de la enfermedad de Lyme, una infección multisistémica con la que convive desde hace tres años. “Estoy tan emocionada de compartir con vosotros mis últimos resultados después de seguir un largo tratamiento, que todavía no acaba, pero ya me noto más fuerte. Hoy mi cuerpo está libre de Borrelia y no puedo estar más feliz”, ha explicado en sus perfiles públicos.

La doble celebración familiar de Guti y Romina con sus pequeños Enzo y Romeo

Hay que recordar que la enfermedad de Lyme está causada por la Borrelia, que es una bacteria que transmiten las garrapatas infectadas a través de sus picaduras. Los síntomas generales de este padecimiento son fiebre, dolores de cabeza, cansancio extremo, dolores musculares, rigidez en las articulaciones, palpitaciones e hinchazón en los ganglios linfáticos.

En el caso de Romina, la modelo relató que su cuerpo se vio afectado con “fatiga severa, pérdidas de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarse, ansiedad, insomnio, migrañas e intolerancias alimenticias variadas”. Además, su sistema inmunológico (que sirve para combatir infecciones y otras enfermedades) se quedó “a cero” porque las bacterias se habían alojado en el cerebro, corazón y estómago.

Tanto el proceso de diagnóstico como el de recuperación es arduo y largo. Afortunadamente, en este camino la maniquí contó con el apoyo y cariño incondicional de su marido, José María Gutiérrez ‘Guti’, y de sus dos hijos en común: Enzo y Romeo, que acaban de cumplir once y tres años respectivamente. “Sin ellos no sé qué hubiera sido de mí. En esos momentos, lo más importante es la familia y para mí José lo fue todo”, explicó Romina en una entrevista en exclusiva con ¡HOLA!.

Descubre el paradisíaco destino navideño que han elegido Guti, Romina Belluscio y sus hijos

Por fortuna, y tras mucho tiempo visitando a todo tipo de médicos, la que fuese colaboradora de Tonterías las justas, ha conseguido ir recuperando las riendas de su vida. Igualmente, quiere aprovechar su altavoz como figura pública para dar más visibilidad a este padecimiento, aún desconocido para gran parte de la sociedad. “Para todos mis guerreros y guerreras que hoy estáis lidiando con esta batalla quiero deciros que no estáis solos, sé lo difícil que es, hay días que cuesta más, pero recuerda es un proceso que necesita mucha disciplina. No abandones la batalla”.

Además de estas palabras de ánimo, Romina les ha dado algunos consejos a sus seguidores para que puedan sentirse mejor en su día a día. “Son tantos los factores necesarios, pero mencionaré algunos: el entorno, rodéate de gente positiva y si puedes apóyate en tu familia; sigue estrictamente la suplantación y la dieta; y entrena fuerte siempre que puedas y escuchando a tu cuerpo”.

Otras celebrities que han padecido la enfermedad de Lyme

Romina Belluscio no es el único rostro conocido que ha padecido la enfermedad de Lyme. A ella se le suma una larga lista de celebrities, la mayoría de ellos estadounidenses, como la modelo Bella Hadid; el cantante Justin Bieber; el actor Richard Gere; el intérprete Alec Baldwin; la diseñadora de moda Ashley Olsen; y la vocalista Avril Lavigne. En el caso de España también podemos encontrar al presentador de La ruleta de la suerte Jorge Fernández que llegó a perder 13 kilos.

Romina Belluscio, junto a Guti, desvela cómo se encuentra de su enfermedad tras regresar de su país