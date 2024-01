Arón Piper revela en 'El Hormiguero' el trastorno que padece: discalculia

El actor Arón Piper, de 26 años, estrena el próximo 19 de enero su nueva película, El correo, del director Daniel Calparsoro. En el filme, el intérprete da vida a Iván, un chaval de Vallecas al que su barrio se le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Lo más curioso de este papel es que choca frontalmente con su realidad. Iván maneja grandes cantidades mientras que Arón sufre un trastorno llamado discalculia que le complica bastante su día a día.

"La discalculia es como la dislexia, pero de números. Se me puede timar fácilmente en cuanto al dinero, con el cambio, no calculo", ha contado en El Hormiguero. Ante el asombro de Pablo Motos, el actor ha dado más explicaciones de lo que le ocurre: "Me imagino que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza a la hora de calcular, que yo no hago, yo haré otras cosas, doy mil vueltas, y no llego al objetivo".

El presentador le ha preguntado cómo divide, por ejemplo, la cuenta de un restaurante si tiene que pagarla a medias y Arón, con total sinceridad, le he respondido que "mal". "Sobre todo, a la hora del cambio. Yo de pequeño no entiendía, a ver si lo explico bien, que si tú tenías un billete de diez, yo te debo cinco...", ha dicho sin poder terminar su argumento. "Esto es lo que me pasa básicamente", ha finalizado entre risas, demostrando así sus problemas con los números. "Pues que las negociaciones las haga tu repre", ha añadido rápidamente Pablo Motos. "Exactamente. Y toda mi confianza", ha dicho Arón.

La discalculia es un trastorno del aprendizaje con distintos niveles de gravedad y que afecta de manera única a cada persona. Las personas que la sufren tienen dificultades en todo lo que tenga que ver con las matemáticas. Les resulta muy complicado reconocer los números, contar, ordenar, hacer series o cálculos básicos, pero también les puede parecer muy difícil interpretar gráficas, saber qué hora es en un reloj analógico, reconocer objetos en tres dimensiones o saberse orientar visoespacialmente.

"El estudiante con diagnóstico de discalculia necesita más práctica, una enseñanza más intensiva y explícita en el sentido numérico, experiencias concretas y funcionales y el uso de estrategias más intensivas, más extensas en el tiempo y con un repaso constante", nos explicó Cristina De la Peña Álvarez es profesora de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR),