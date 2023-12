La carta que Cristina Pedroche le ha dedicado a su hija horas antes de las campanadas

A escasas horas para despedir el año, la pregunta del millón es sin duda... ¿qué vestido lucirá Cristina Pedroche? Pues bien, la presentadora, muy consciente del interés que su presencia en las campanadas despierta, ha querido dedicar una bonita carta a su hija Laia, que nació el pasado mes de julio, y que hoy no estará presente en la Puerta del Sol para acompañarla en uno de sus grandes días, aunque el que sí estará es su marido, David Muñoz, que ayer para cumplir con la tradición ya posó el vestido de su esposa el año pasado.

- Repasamos todos los looks que Cristina Pedroche ha llevado en Nochevieja desde 2014

La carta reza así:

"Mi niña Laia, tengo algo que decirte aunque probablemente no lo entenderás hasta dentro de unos años. Hoy es el último día del año. 2023 termina el año en que naciste y vamos a darle la bienvenida a lo nuevo. Hasta el 2024. Y digo vámonos porque solo no lo haré. Te lo diré. Mamá ha acompañado a todos los españoles para darle la bienvenida al Año Nuevo durante 10 años. Y tú dirás... "¿Y qué significa eso?" Bueno, hay una tradición súper agradable. Junto con el sonido de las campanas del reloj de la Puerta del Sol comemos doce uvas. Las doce uvas de la suerte con las que pretendemos dejar las cosas malas atrás y seguir con las buenas. Nos damos muchos abrazos y besos y nos deseamos todo lo mejor. El año pasado viniste conmigo en el viaje a la Puerta del Sol. Este año mis besos tendrán que esperar un poquito (aunque no he parado en todo el día para darte muchos y decirte todo lo que te amo). Pero hoy como muchas mamás en este país tengo que "hacer las paces" (te lo explicaré otro día). Pero deberías saber que si el año pasado estuviste en mi barriga, este estarás en mi corazón. Le dices a la abuelita que ponga la tele en Antena 3 y si te duermes no te preocupes todos los deseos que ella pida serán para ti. Oh, y otra cosa... hay una gelatina con un vestido... pero no me necesitarás para contártelo. Nos vemos en casa mi amor. Tu mamá. La Pedroche (que le vamos a hacer...) Feliz Nochevieja a todos"

Décimo aniversario en antena

Cristina Pedroche ya es, a sus 35 años, una de las grandes estrellas de las uvas y tanto los datos de audiencia como sus estilismos lo avalan. Las especulaciones sobre su vestido son ya una tradición los días previos a la noche de fin de año y la expectación es máxima. Sin embargo, esta edición será especial para la presentadora, no solo porque es su primer año como madre, aunque vivirá la mágina velada lejos de su pequeña, sino porque celebra diez años consecutivos felicitando el año nuevo desde la Puerta del Sol de Madrid, para ejercer con mucha valentía y desparpajo ante los telespectadores esta labor que concita tantas miradas como comentarios. Pese a estar habitualmente en el punto de mira, la comunicadora siempre sale airosa de una forma u otra frente a semejante reto y lo hace, además, de manera triunfal.