¿Adivinas cuál ha sido el vídeo más visto de 2023 en ¡HOLA!.com? ¡No te pierdas la lista del 10 al 1!

A estas alturas del año no hay duda alguna de que la princesa Leonor ha sido la gran protagonista del 2023; la hija mayor del rey Felipe VI ha vivido 12 meses que han supuesto un antes y un después en su vida: la heredera al trono se ha graduado, ha comenzado su formación militar, ha jurado la bandera, y se ha comprometido con la Constitución el día en el que cumplía la mayoría de edad. Por todo ello no es de extrañar que la Princesa de Asturias sea una de las protagonistas de los vídeos que más visualizaciones han alcanzado en ¡HOLA!.com durante este año que está a punto de decir adiós. Pero la primogénita de los reyes Felipe y Letizia no es la única que protagoniza esta lista del 10 al 1 con la que desvelamos cuáles han sido los vídeos más vistos del 2023. ¿Adivinas cuál es el número 1? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

