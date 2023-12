Vanesa Romero recuerda el acoso que sufrió en el colegio y manda un importante mensaje

Vanesa Romero (45 años) ha sido la última invitada del año en el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. La actriz y escritora alicantina, a la que conocerás por su papel de Raquel en La que se avecina, ha abierto su corazón para hacer un repaso por los momentos que han marcado su vida y hablar del momento tan bonito que está viviendo ahora, al lado del periodista Santi Burgoa y feliz con su debut como directora.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha tenido lugar cuando ha hablado de su infancia. Vanesa ha recordado que: "Era una niña traviesa y muy inquieta, pero también era muy disciplinada y muy estudiosa. Me gustaba mucho escribir... pero, sobre todo, traviesa e inquieta. Luego apareció el deporte en mi vida, porque fui atleta, y a partir de ahí muy disciplinada. El deporte me ha dado muchos valores: disciplina, lucha, constancia... que si no logras los objetivos no pasa nada. Y eso lo he trasladado luego a mi vida profesional, y fíjate dónde estoy", dijo provocando el aplauso del público.

Sin embargo, también ha hablado de unos años muy difíciles en los que sufrió bullying en el colegio. "Al principio no sabía si contarlo o no, pero al final me abrí. Yo era una niña que les contaba las cosas a mis padres y me refugié mucho ellos. A partir de ahí me ayudaron, pero es cierto que todo eso mermó un poco mi autoestima, porque yo decía '¿por qué?'. No entendía por qué me hacían eso, qué había hecho yo...", recuerda.

Visiblemente emocionada, la protagonista de La que se avecina reconoce que nunca supo cuál era el motivo: "No sé por qué fue... Quizá porque era buena en los estudios o porque era buena en atletismo, porque tenía los ojos claros... Nunca lo supe, pero bueno, sí que es verdad que todo eso hizo que buscase mucho internamente, porque mi autoestima se vio mermada", concluye Vanesa, asegurando que: "Gracias a todo eso me he convertido en la persona que soy hoy en día".

Aprovechando su visita a televisión, la actriz alicantina ha querido mandar un poderoso mensaje a todos los niños y niñas que estén sufriendo o hayan sufrido acoso escolar: "Que lo cuenten, que hablen con los padres, los profesores... Que le den voz a esto y que les ayuden a tomar cartas en el asunto, porque tú no tienes herramientas, eres una persona joven y no sabes".

Hay que recordar que no es la primera vez que Vanesa Romero habla sobre este asunto. En 2016, cuando publicó su libro Reflexiones de una rubia, hizo referencia a la dramática historia de su infancia por la que, incluso, tuvo que cambiarse de colegio. "En la vida hay que seguir hacia adelante y hay que enterrar ese tipo de cosas, no las puedes lastrar en tu día a día. Eso te impediría seguir avanzando y conseguir lo que quieres", dijo. En ese momento, la actriz quiso recalcar la importancia de que nada ni nadie debe apagar tu luz, porque todos somos únicos. "Eres tú, eres así. ¿Que los demás no lo aceptan? ¡Pues allá ellos! Como tú no hay nadie", afirmó.