Nuria Roca entrevista a Juan del Val: de su inesperado beso a una preciosa declaración de amor

Juan del Val continúa con la promocion de su nueva novela, Bocabesada, y ayer concedió su entrevista más familiar. El escritor se sentó delante de Nuria Roca para analizar sus diferencias y similitudes con Martín, el protagonista de su libro. "¿Martín deja todo y se va a Nueva York. ¿A ti esto se te ha pasado alguna vez por la cabeza? ¿Dejarlo todo en el terreno profesional y personal?", le preguntó la presentadora. Él, sin pensarsalo dos veces, respondió con una auténtica declaración de amor. "Yo creo que no hay nadie en el mundo que no haya tenido en algun momento la sensación o el deseo de huir de lo que está haciendo o de donde está", comenzó diciendo.

Sin embargo, "una de las diferencias entre Martín y yo es que Martín está solo, también es verdad que es consecuencia de su personalidad, pero yo no estoy solo". "Yo estoy contigo, tengo tres hijos... no me puedo ir ni me quiero ir. Ese deseo de decir me marcho y lo dejo todo en mí no se puede producir por lo que yo tengo en casa, cosa que no abandonaría bajo ningún concepto", afirmó con rotundidad. Tras estas palabras llenas de amor, los colaboradores de La Roca gritaron al unísono: "¡Qué bonito!".

Para Juan lo más importante en la vida es sentirse querido y a sus 53 años puede presumir de tener una gran familia a su alrededor. Además de su mujer y sus tres hijos, el escritor tiene unos padres a los que adora y dos hermanos, Fernando y Mari Nieves, a los que está muy unido. "Tú tienes dos opciones en la vida: que cuando tú llegues a un sitio la gente que esté allí quiere que vayas y que llegues a un sitio y que la gente que esté allí no quieres que estés", explicó.

Él tiene muy claro cuál es su bando y hace todo lo posible para dar y recibir amor. "Yo en la tele soy yo con todos mis errores y con alguna virtud. Pero hay una parte de mí que no sale en la tele, yo soy bastante sensible, tú lo sabes bien", le dijo a Nuria. También es muy "apasionado" y confesó que algunas escenas intimas de su libro están inspiradas en su matrimonio.

La presentadora desveló al inicio del programa que estaba "nerviosa" por entrevistar a su marido, de hecho, cuando le dio la bienvenida al plató quiso saludarle como hace con todos los invitados. "¿Me vas a dar dos besos?", preguntó Juan con sorpresa, dejando claro que él quería que le recibiese dándole uno en la boca. "Hombre, claro que te voy a dar dos besos", respondió Nuria, pero finalmente se besaron en la boca. "Esto lo haces para relajarte", añadió la presentadora entre risas después de protagonizar un tierno momento ante los espectadores.