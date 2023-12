Ryan O'Neal: una vida de leyenda marcada por su gran amor, Farrah Fawcett, y la turbulenta relación con sus hijos

Ryan O'Neal, protagonista de la inolvidable película Love Story, ha fallecido a los 82 años de edad en su casa de Los Ángeles. La estrella de Hollywood dice adiós a una vida de leyenda después de triunfar en el cine, conocer al gran amor de su vida, la actriz Farrah Fawcett, y haber tenido cuatro hijos, de tres relaciones distintas con los que mantuvo una complicada relación durante años.



Ryan O'Neal con Farrah Fawcett, el gran amor de su vida

O'Neal estuvo casado en dos ocasiones, con su primera esposa la actriz Joanna Moore tuvo dos hijos, el actor Griffin O'Neal y la actriz Tatum O'Neal, con quien aparece en Luna de papel, película con la que su hija se convirtió en la actriz más joven de la historia en ganar un Oscar. Apenas tres años después de su unión, se separaron y Ryan O' Neal se quedó con la custodia de sus dos hijos. Tiempo después volvió a casarse con la actriz Leigh Taylor-Young, con quien tuvo a un tercer hijo, Patrick.

No obstante, a pesar de haber mantenido romances con las actrices Ursula Andress, Jacqueline Bisset, Barbra Streisand, Diana Ross y Angelica Huston, el gran amor de su vida fue la recordada actriz de Los Ángeles de Charlie Farrah Fawcett, madre de su hijo Redmond, con la que estuvo relacionado hasta la muerte de la actriz en 2009. A pesar de romper en 1997 después de una infidelidad del actor, retomaron su historia de amor después de siete años separados hasta que el fallecimiento de la actriz les separó dejando a Ryan completamente desolado.



Ryan O'Neal con su hija Tatum O'Neal y sus nietos

La muerte de Farrah Fawcett, a pesar de sumirle en la tristeza, jugó "un papel muy importante" en la reconciliación con su hija. Un distanciamiento que duró casi 20 años. "Ella nos reunió de nuevo", reveló su hija Tatum en 2010. "Cuando se murió Farrah me paré a reflexionar y pensé en mi padre. Me pregunté qué haría si de repente lo perdiera mañana, y la respuesta fue que nunca me perdonaría que le pasara algo y siguiéramos enfadados. Había tantas cosas que decirnos entre nosotros… así que decidí reconciliarme", contó la actriz que reveló que también fue su padre quien propició la reconciliación. “Me dijo que lo sentía. Él es todo lo que tengo en términos de familia y lo necesitaba en mi vida ”, compartió en ese momento. Ahora después de tener que decirle adiós para siempre reveló: "Él significó mucho para mí. Lo amaba mucho y sé que él también me amaba. Lo extrañaré siempre y me siento muy afortunada de que hayamos terminado en tan buenos términos".



Ryan O'Neal el reencuentro con su hija Tatum y sus nietos después de 17 años sin verse

En 2020 la familia O'Neal se reconcilió después de muchos años de desencuentros. Sean McEnroe, el nieto de Ryan O'Neal, fue el encargado de dar a conocer la reconciliación a través de una foto del reencuentro familiar. En la imagen, el actor aparecía junto a su hija Tatum O'Neal y sus nietos, Kevin y Emily, y en la leyenda revelaba que era la primera vez que se reunían en los últimos 17 años. "Podría llorar lágrimas de gratitud por el hecho de que todos en esta foto todavía estamos vivos y que hemos sido capaces de reunirnos todo de nuevo después de tantos años de dificultades", reveló el nieto del protagonista de Peyton Place. Tatum O'Neal dio a conocer su controvertida relación con su padre en su autobiografía A Paper Life, que publicó en 2004.



Ryan O'Neal con su hijo Redmond, nacido de su relación con Farrah Fawcett

En 2007 mantuvo un altercado con su hijo Griffin O'Neal. Ambos se enfrentaron en una disputa en el domicilio familiar que terminó con Ryan O'Neal arrestado por agredir a su hijo con un arma de fuego. Tras ser arrestado, fue puesto en libertad previo pago de una fianza de unos 38.500 euros. La Policía no quiso revelar más detalles del motivo de la disputa, aunque se sabe que por fortuna ninguno de los implicados resultó herido. Griffin había cumplido largos meses de condena en la cárcel por conducir ebrio, posesión de drogas, y además sufrió un accidente muy grave en una lancha motora, en el que falleció el hijo del director Francis Ford Coppola. Fue procesado por negligencia y tuvo que pasar dos años en rehabilitación. A ello se suma que su hijo Redmond, nacido de su unión con la actriz Farrah Fawcett, también tuvo serios problemas debido a sus adicciones. Cuando falleció la actriz en 2009 Redmond cumplía condena por posesión de drogas y obtuvo un permiso para acudir al funeral de su madre.