La romántica (y divertida) felicitación de Álex Corretja a Martina Klein por su 47 cumpleaños

Álex Corretja ha compartido con sus seguidores una romántica y divertida felicitación por el cumpleaños de su pareja, Martina Klein. El pasado 7 de diciembre, la modelo cumplió 47 años en uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional, con su firma de decoración, Lo de Manuela. Desde que comenzó su relación con el extenista, ambos no han dejado de prodigarse muestras de amor en sus perfiles públicos. Prueba de ello han sido las palabras que Álex ha compartido, haciendo gala del sentido del humor que tanto le caracteriza.

El extenista ha recuperado una fotografía de hace tres meses para mostrarle el amor que siente hacia la modelo en este día tan especial. “¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, escribía Álex Corretja junto a la instantánea en la que se puede ver a ambos disfrutar del agua cristalina de alguna playa paradisiaca, abrazados y con una cómplice mirada. “Por 47 años más —¡uy, ya me he chivado de tu edad!—, a tu lado llenos de felicidad con miradas cómplices, sonrisas eternas y amor infinito”, confesaba Álex, dejando claro que, a pesar de llevar más de una década juntos, no hay nada ni nadie que les separe. Además, el deportista ha usado ese tono humorístico que tanto le define para develar ‘sin querer’ la edad que cumple el amor de su vida. “La foto es del verano, pero me gustan más que las del frío de ahora. Te quiero, Martina Klein”, ha terminado diciendo. La modelo no tardaba en contestarle: “¡Gracias, mi vida! Ha sido un gran día, un gran año, un gran camino juntos. ¡Seguimos sumando años!”, ha comentado muy emocionada.

Una bonita historia de amor

Fue en julio de 2010 cuando la revista ¡HOLA! publicó las fotografías que confirmaron la relación entre Álex Corretja y Martina Klein. Desde ese momento, decidían emprender un camino juntos y forman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, después de haber superado unos primeros años viviendo su relación a distancia. Ella vivía en la capital madrileña y él en Barcelona. Cabe recordar que dos años antes de que comenzara su historia de amor, la modelo anunciaba su separación del músico Álex de la Nuez, tras varios años juntos y un hijo en común, Pablo, que recientemente ha cumplido la mayoría de edad.

Al mismo tiempo, el extenista también se separó de Marta Cors, madre de sus dos hijas, Aroa y Carla, de 19 y 18 años respectivamente. “Sí, estoy muy bien. Han sido momentos difíciles porque yo vengo de una separación y ha sido complicado, pero ahora es un momento bonito y estoy disfrutando mucho”, confesaba el deportista sobre el inicio de su relación con Martina.

El 11 de enero de 2017, la pareja dio la bienvenida a su única hija en común, Erika. Con ella, la familia se hizo mucho más numerosa, ya que sumando a los hijos de sus relaciones anteriores, son seis personas viviendo en la misma casa. Sin embargo, la pequeña de seis años es la princesa del hogar y el verdadero motivo de felicidad de toda la familia. “Me siento muy orgullosa de la familia que hemos formado. Hacemos un gran equipo. Han pasado muchos años desde que Pablo era bebé y me da la sensación de que no me lo pasé tan bien como nos lo estamos pasando con ella”, contó la modelo en ¡HOLA! sobre su maternidad. El éxito profesional de ambos les ha permitido tener una espectacular vivienda, con todo lujo de detalles y decorada por la propia Martina.