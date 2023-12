Inés Sastre ha cumplido 50 espléndidos años: repasamos su vida en 20 significativas imágenes

Loading the player...

Esta semana, la revista ¡HOLA! ofrece en exclusiva imágenes de la espectacular fiesta que ha organizado Inés Sastre en París con motivo de su 50º cumpleaños: “París era el sitio perfecto porque representa mucho para mí. No podía haber sido en otro lugar. Quería dar las gracias a todas las personas que han construido estos 50 años de mi vida. Mis amigos de todas las nacionalidades, de todos los países”, confiesa la modelo a nuestra compañera Marta Gordillo. En la fiesta, como no podía ser de otra manera, Inés ha estado acompañada por multitud de amigos y por su hijo Diego, de 17 años, que el próximo año cumple la mayoría edad. ¿Te gustaría recordar la vida de la actriz en 20 momentos muy significativos de su vida? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

