La aparición de Beyoncé y su hija Blue Ivy en la alfombra roja hace llorar a la madre de la artista

Beyoncé y su hija Blue Ivy, de 11 años, vivieron un momento único en la premiere en Londres de su película sobre su gira Renaissance World Tour que provocó las lágrimas de Tina Knowles, abuela de la pequeña y madre de la artista. Era una noche mágica para la cantante y contó con el apoyo de su niña, que para la ocasión eligió un vestido a juego con el de su madre en un evento repleto de estrellas en Londres. Blue llevaba un elegante vestido negro de Versace de un solo hombro, gafas de sol y sonreía a su paso por la alfombra roja a pesar del frío que reinaba en la capital británica.

La madre de Beyoncé compartió un video del estreno, mostrando cómo su hija frotaba los hombros de Blue para que entrase en calor mientras posaba para los flashes. "Esto me tiene llorando en este momento. A los fans que están allí animando a esta hermosa y talentosa niña de once años, os quiero dar las gracias, os aprecio", señaló Tina en su publicación. Blue también sale en la película después de que en verano apareciera con su madre en el escenario en varios de sus conciertos del Renaissance World Tour.

En un adelanto de la película, Beyoncé señala que la idea de que su hija se uniera a ella en sus conciertos no era algo que le entusiasmara porque actuar frente a miles de personas no era lugar para una niña de 11 años. Al principio iba a ser solo una aparición y reveló en el filme que de hecho, casi se desmaya al ver a su hija en el escenario, pero se confiesa muy orgullosa porque a pesar de las críticas en lugar de renunciar "decidió trabajar y entrenar aún más"

La abuela de Blue Ivy, Tina Knowles, confesó que la confianza de su nieta se había disparado al cielo desde su primera actuación en París. "Tiene 11 años, tuvo una semana para prepararse y está mejorando cada vez más", dijo Knowles-Lawson, que se mostró como "abuela orgullosa". “Está pasando el mejor momento de su vida y no podría estar más orgulloso de ella porque realmente trabajó duró", dijo no sin antes bromear. "Esta es una familia de tacones. Te entrenan temprano para caminar con tacones".

Muy orgulloso también está el padre de Blue Ivy, el rapero Jay Z, con quien Beyoncé tiene otros dos hijos: los mellizos Rumi y Sir Carter, de seis años. "Todavía se me pone la piel de gallina al verla subir al escenario", reveló en una entrevista para CBS Mornings. "Ella nació en una vida que no pidió. Entonces, desde que nació, ha estado bajo escrutinio y ante la mirada del público y todos tienen una opinión, incluso sobre una niña pequeña, sobre cómo mantiene su cabello", reveló. "Así que, para ella estar en ese escenario y reclamar su poder, además de que la canción se llama 'My Power', no se puede escribir un guión mejor".