La amazona Carolina Villanueva devuelve el cariño a sus fans en el stand de ¡HOLA! de la Madrid Horse Week

A lomos de su caballo 'Voice de Chenaie' es todo concentración, fuerza y talento, pero cuando se baja de su fiel compañero de competición vemos a una mujer que rebosa simpatía y amabilidad por los cuatro costados. Carolina Villanueva ha devuelto el cariño a sus fans durante la que era su tercera participación en la prestigiosa Madrid Horse Week, cita indispensable para los amantes de la hípica que ha tenido lugar este fin de semana en la capital.

De seis a siete de la tarde y tras avisar por megafonía al público asistente, la joven amazona protagonizaba una firma de autógrafos en el stand de ¡HOLA! donde multitud de personas se han acercado hasta ella, para guardar así un recuerdo imborrable de su paso por el recinto ferial IFEMA. La que está entre los mejores veinte jinetes del país estampaba su sello en las fotos que, después, guardaban sus seguidores como oro en paño tras un encuentro de lo más agradable.

Para la asturiana de 22 años este evento es "muy especial porque hay pocos concursos así en España y en Europa, que te dan la oportunidad de competir delante de tantas personas que no son solo del mundo del caballo", nos decía esta semana en una sincera entrevista. "Pueden venir fans míos que me conocen de las redes sociales, o gente que ni siquiera me ha visto nunca pero que aquí nos hacemos supercercanos", se congratulaba.

A sus 22 años, la deportista de élite ha corrido en las pruebas de salto de obstáculos de una estrella, de sábado a domingo, una experiencia que suma a su ya brillante currículum desde que comenzara siendo una niña en este tan apasionante como exigente universo ecuestre. Para llegar tan lejos no ha sido fácil, puesto que incluso con catorce años sufrió una dura caída que le provocó una grave lesión.

De aquello salió adelante y siempre con el respaldo de los suyos, que son sus padres y su novio Daniel, con quienes comparte sus alegrías cada vez que sale victoriosa y en los que se apoya cuando las cosas no van como ella quisiera. En su cabeza y su corazón, además, también está muy presente el recuerdo a su abuela materna, que falleció en 2021 y fue la persona que le introdujo su pasión por la hípica.

"Cuando vivíamos en Holanda, ella fue la que pagó mi primera clase de equitación con solo tres años y, desde entonces, ya nunca me quise bajar del caballo", nos explicaba Carolina Villanueba con nostalgia al hablar de su 'yaya'. "Tenía ochenta y pico años, pero ella siempre viajaba para verme donde fuera y estaba horas y horas debajo del sol o de la lluvia. Desde que murió llevo puesto su collar, que nunca me puede faltar", apostillaba.

