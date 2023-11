El lado más personal de Ken Follet: así son las luces y sombras del escritor de éxito

La armadura de la luz, quinta entrega de la saga Los pilares de la tierra, revoluciona desde el pasado septiembre, como siempre hacen las historias de Ken Follet, el panorama literario. El autor de 74 años, que ha vendido más de 188 millones de ejemplares de sus 36 libros, estudió filosofía en la University of London, donde se especializó después en periodismo. Pasó por medios de comunicación como Evening News o Everest books para luego acabar, casi por casualidad, en el mundo editorial. Editado en más de 80 países y en 33 idiomas, es el artífice de éxitos como El ojo de la aguja, la trilogía The Century y la citada serie Los pilares de la tierra, que es una de las obras que ha saltado de su pluma al cine.

Con un éxito profesional incuestionable que le ha colocado entre los miembros de la lista Forbes con unas ganancias de más de 50 millones de euros, Follet parece tenerlo todo. Sin embargo tras la cara sonriente del éxito profesional se esconden algunas durísimas pérdidas personales, aunque también un gran amor. Las luces y las sombras de su vida. Su primera mujer Mary Elson llegó pronto a su vida: tenía 19 años y vivía con ella en una habitación en Londres. Estaban todavía estudiando cuando se casaron y tuvieron a su primer hijo Emanuele. “No es lo que uno planea hacer cuando acaba de cumplir dieciocho años pero, una vez ha ocurrido, resulta muy emocionante. Me sentía doblemente rico: estaba pasándomelo muy bien en la universidad y, al mismo tiempo, era extraordinariamente emocionante tener un bebé y cuidarlo” dijo en una ocasión. Tuvieron también una hija Marie-Claire.

El amor de su vida

A principios de los ochenta se separó y se enamoró de Barbara Broer, secretaria de la rama local del partido Laborista, con quien se casó en 1984. Barbara ha sido representante parlamentaria de Stevenage desde 1997 (renovó su escaño en las elecciones de 2001 y 2005) y fue nombrada Minister of Equality del gobierno de Gordon Brown. También fue miembro del gobierno de Tony Blair. Hace unas semanas confesaba que una de las cosas que más feliz le hace es estar casado con Barbara. “Sé por experiencia lo que el matrimonio puede llegar a ser cuando no es bueno y, después de tantos años juntos, nosotros todavía estamos locos el uno por el otro. Nunca nos quedamos sin temas de conversación cuando estamos los dos solos. Desayunamos juntos y, al terminar, estoy deseando que llegue la hora de comer para volver a verla. Ella es sin duda lo mejor de mi vida” declaró a Mujer hoy. Ella aportó tres hijos de una relación anterior. Ahora son abuelos orgullosos, aunque Follet asegura que, dado que sus nietos residen en Estados Unidos, no los ve tanto como querría.

Barbara fue su gran apoyo en los momentos más delicados de su vida. En 2008, su hijo se quedó viudo en plena luna de miel después de que su esposa Sara Hughes sufriera una caída al salir de la ducha. Una tragedia que se unió, diez años más tarde, a la muerte de su hijo, con solo 49 años a causa de una leucemia fulminante. Fueron golpes durísimos para él. Ahora el literato vive alejado del bullicio de Londres (aunque tiene varios pisos en el Soho), retirado en el campo con Barbara. Tienen una casa en Knebworth, un pueblo ubicado en el condado de Hertfordshire, donde tienen su hogar Geri Halliwell, Mauricio Pochettino y donde vivieron George Michael y Simon Cowell. El escritor compró la propiedad, que cuenta con amplios jardines, en 1997. Entre su lista de propiedades figuraba también una mansión de 1.000 metros cuadrados, ocho habitaciones y playa privada, en Jumbey Bay Island, en El Caribe (Antigua y Barbuda). Fue escenario aquella casa del terrible accidente de su nuera y Ken la puso a la venta en 2015.

A su faceta literaria, su gran pasión, Ken une un talento musical que le ha llevado a formar parte del grupo Damn Right I’ve got the Blues, con quienes ha grabado en el sello Don’t Quit Your Day Job Records. Además tiene un lado solidario que le lleva a entregar su tiempo a causas dedicadas a la comunidad, como Dislexia Action, National Literacy Trust, la Royal Society of Arts, el consejo escolar del Roebuck Primary School and Nursery, y presidente de honor del Stevenage Community Trust. Es además Doctor Honorífico en Literatura por la Universidad de Glamorgan, en su Gales natal.

La armadura de la luz es una nueva entrega de la serie histórica más leída del mundo, con 50 millones de ejemplares vendidos. La novela arranca en Kingsbridge en 1792 y sigue la vida de un grupo de familias cuyas vidas sufren un vuelco por la nueva era de las máquinas. Los conflictos de la Revolución Industrial se verán además agravados porque, al otro lado del mar, Napoleón prepara un violento plan para convertirse en emperador del mundo. La guerra, que devorará el continente durante dos décadas, llevará el combate, y con él al Regimiento de Kingsbridge a las órdenes de Wellington, a Waterloo y también a los campos de batalla españoles de Vitoria y Ciudad Rodrigo.