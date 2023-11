Muere el actor Evan Ellingson ('CSI: Miami') a los 35 años

Hay personas que se marchan demasiado pronto y sin avisar y este ha sido el caso del actor Evan Ellingson, de 35 años, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto ayer en California, aunque las circunstancias que han rodeado a su muerte aún no han sido desveladas. Fue su padre, Michael quien confirmó el fallecimiento de su hijo al portal TMZ señalando que el joven actor se encontraba actualmente en un centro de vida sobria, o lo que es lo mismo una vivienda de transición para irse adaptando de nuevo a su vida normal tras haber superado una serie de adicciones.

Conocido por interpretar al hijo adolescente de Cameron Diaz en La decisión de Anne o dar vida al hijo de Horatio Caine (David Caruso) en la serie CSI: Miami, Evan comenzó su carrera siendo tan solo un niño, sin embargo, su estrellato fue fugaz y su trágica vida le obligó a dar de lado su sueño, retirándose de la actuación en 2010. Pero… ¿Cuál fue el motivo que le llevó a tomar esta decisión?

Cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, su hermano mayor Austin Ellingson, quien también era actor, falleció a los 22 años por una sobredosis justo cuando él rodaba La decisión de Anne, y el golpe fue tan duro que él nunca logró superarlo.

A pesar de que se convirtió en padre de una niña llamada Brooklynn, el joven actor se pasó años manteniendo una dura batalla contra las drogas y aunque, tal y como ha señalado, su padre había ido mejor en los últimos años y estaba casi completamente recuperado en el momento de su muerte, parece que el destino tenía otros planes para él.

"Nunca tuve la misma infancia que mis amigos y no pude pasar mucho tiempo con ellos. Sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que amo” señalaba Ellingson mientras promocionaba CSI: Miami en 2009. "No me arrepiento de nada porque encontré mi pasión por la actuación desde el principio" añadía el actor.

Evan Ellingson debutó en televisión en 2001 cuando interpretó al "oven Chuck en la película Living in Fear, protagonizó 19 episodios de la comedia de ABC La familia salvaje producida por Mel Gibson entre 2004 y 2005, y apareció durante la sexta temporada de la serie de televisión de Fox 24 junto a Kiefer Sutherland. También apareció en varias series de televisión a lo largo de los años, incluidas Hospital General, Mad TV y Titus. En 2006, Ellingson apareció en la película Cartas desde Iwo Jima, y en la comedia independiente de 2007 Walk the Talk.