Muere el actor Mark Margolis, el temido Héctor Salamanca en ‘Breaking Bad', a los 83 años de edad

Malas noticias para el mundo de la interpretación. Mark Margolis, internacionalmente conocido por su papel como Héctor Salamanca en Breaking Bad y su precuela, Better Call Saul, ha fallecido este viernes 4 de agosto a los 83 años. La triste noticia ha sido confirmada por su hijo Morgan, que a través de un comunicado ha explicado que el intérprete tuvo una breve enfermedad por la que necesitó atención médica en el hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde pasó sus últimos momentos.

La familia ha recibido el cariño de numerosos rostros conocidos. Entre los cientos de mensajes de apoyo, se encuentra el cariñoso texto de la cuenta oficial de Breaking Bad: "Nos unimos al duelo de millones de fans por el fallecimiento del inmensamente talentoso Mark Margolis, quien con sus ojos, una campana y muy pocas palabras, convirtió a nuestro personaje en uno de los más inolvidables de la historia". Pero no han sido los únicos que han querido homenajear al actor.

Bryan Cranston, protagonista de la serie, ha escrito en su perfil público unas preciosas palabras dedicadas al intérprete: "Mark Margolis era un muy buen actor y un ser humano encantador. Divertido y atractivo fuera del set, intimidante y aterrador en personaje. Su energía tranquila desmentía su naturaleza traviesa y su mente curiosa... Y le encantaba compartir un buen chiste". Además de él, el protagonista de Better Call Saul también ha dejado un cariñoso texto. "¡Una poderosa presencia en la pantalla! Mark me hizo reír en la camioneta camino al set con sus bromas y comentarios y solo espero tener la mitad de su energía y concentración cuando gritaron 'acción'", ha publicado. Pero no solo ellos, su representante Robert Kolker, ha confesado en un comunicado que el actor era inigualable. "Era único. No volveremos a ver a nadie tan especial. Era un cliente preciado y un amigo de toda la vida. Tuve suerte de conocerlo".

Nacido en Filadelfia en 1939, Margolis se mudó a Nueva York cuando era muy joven para dedicarse a la interpretación. Con un interés temprano en el teatro, consiguió papeles en producciones como Infidel Caesar en Broadway y continuó apareciendo en más de 50 obras, incluidas Uncle Sam o The Golem. Su papel revelación fue en el clásico de la mafia Scarface, de Brian De Palma, en el que interpretó al villano y guardaespaldas Alberto, también conocido como La Sombra.

Además. Margolis ha colaborado con Darren Aronofsky y tiene a sus espaldas más de 70 créditos cinematográficos a lo largo de cinco décadas entre los que se encuentra Ace Ventura: detetive de mascotas, La conquista del paraíso o Cotton Club. Breaking Bad y Better Call Saul pusieron su nombre en el mundo pero el artista tuvo también papeles recurrentes en series de televisión como The Equalizer, o American Horror Story: Asylum, además de ser la estrella invitada en Californication, Gotham o The Affair.