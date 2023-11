Rick Astley cambia la letra de su éxito 'Never Gonna Give You Up' para concienciar sobre la pérdida de audición El cantante de 57 años sufre de esta enfermedad que ha afectado a su manera de trabajar

Rick Astley ha grabado una nueva versión del súper hit que le catapultó a la fama a finales de la década de los 80: Never Gonna Give You Up. Se trata de un relanzamiento con un significado muy especial para el cantante de 57 años, ya que ha decidido cambiar la letra de la canción para dar visibilidad a la pérdida de audición. Una enfermedad que él lleva un tiempo padeciendo y que ha afectado a su manera de trabajar. “Hay ciertas cosas que ya no oigo. Así que nos hemos divertido un poco con el estribillo para concienciar a la gente sobre este problema”.

Los nuevos versos rezan tal que así: Then I’m gonna give you up (entonces te voy a dejar), que sustituye a Never gonna give you up (nunca te voy a abandonar); y Them I’m gonna run around with dessert spoons (entonces voy a correr alrededor con cucharas de postre), en vez de Never gonna run around and desert you (nunca voy a salir corriendo y abandonarte). Modificaciones sutiles, pero que transforman por completo el romántico significado del sencillo. “Oír mal las palabras es una de las primeras cosas que la gente nota cuando tiene una pérdida auditiva”, señala Astley.

El artista inglés piensa que, en parte, su extensa carrera en la industria musical ha tenido la culpa del desarrollo de esta enfermedad. “Probablemente es resultado de tocar la batería desde que era niño y de tantos años de trabajo. En cada persona es diferente porque algunos pierden las notas agudas y otros los sonidos de baja frecuencia”.

Hay que recordar que Rick Astley no es la única estrella que ha tenido que hacer frente a este padecimiento. Brian Johnson, vocalista de AC/DC, se tuvo que retirar en 2016 debido a su sordera. “No podía escuchar las guitarras en absoluto. No hay nada peor que no sentirse seguro con lo que estás haciendo”. De la misma manera, Phill Collins dijo adiós a los escenarios en 2011 por esta enfermedad, a la que se le sumó daños en el sistema nervioso por una lesión que afectó a la médula.

Por ahora, Rick Astley no está dispuesto a cortarse la coleta, si bien es cierto que se apartó un tiempo del foco mediático para centrarse en el cuidado de su familia. En colaboración con la firma Spacesaver se ha puesto audífonos y ha instado a todos sus admiradores a dejar la vergüenza atrás y hacerse pruebas preventivas. “Ánimo a todo el mundo a revisar su audición si nota algún cambio porque así no tendrán que renunciar a la música que le gusta”.

