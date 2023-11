Michael J. Fox, enfermo de Parkinson, desvela que casi se queda sin mano: 'Se infectó y casi la pierdo'

Michael J. Fox continúa luchando con sus problemas de salud. El actor lleva desde los 29 años combatiendo la enfermedad que le diagnosticaron, el Parkinson. El intérprete es uno de los artistas más emblemáticos de la década de los años 80. Su papel como Marty McFly en la película Regreso al futuro, fue su puerta a la fama. Sin embargo, durante todo este tiempo, Michael ha sufrido graves lesiones y una de ellas casi le cuesta perder una extremidad, como ha desvelado en una entrevista concedida a Town & Country.

"Mi mano se infectó y casi la pierdo. Fue un tsunami de desgracias", ha confesado Michael J. Fox, aún preocupado por el grave problema que sufrió. En 2021, la salud del actor empeoró y sufrió la rotura de uno de sus brazos, el codo, la mejilla, la mano y además, le tuvieron que poner un hombro de reemplazo. El proceso de recuperación de dicha tragedia, supuso un gran esfuerzo en la vida del artista, que se retiró de los rodajes en 2020. Durante estos duros meses, el protagonista de Regreso al futuro experimentó una infección, por la que casi se vieron obligados a tener que amputarle su mano. Cabe recordar, que varios años antes, en 2018, tuvo que pasar también por quirófano para que le extirparan un tumor espinal que le salió. Esto supuso una recaída en su enfermedad y durante la rehabilitación de esa intervención, se cayó y se rompió el otro brazo.

Debido a su delicado estado de salud, Michael J. Fox no ha tenido pudor en hablar sobre la muerte, confesando que no cree que llegue vivo a cumplir 80 años: “Un día simplemente diré: 'Eso no va a suceder'. No voy a salir hoy. Si eso llega, me lo permitiré. Tengo 62 años. Ciertamente, si falleciera mañana, sería prematuro, pero no sería algo inaudito. Y entonces no, no tengo miedo de eso”, ha relatado, dejando claro que no tiene miedo a sus últimos días.

Desde que comenzó a padecer esta enfermedad, el actor ha hecho todo lo que estaba en su mano, para conseguir ayuda para luchar contra el Parkinson. En 2020 fundó la Fundación Michael J. Fox, cuyo objetivo principal es conseguir ingresos, para que los científicos tengan más posibilidades de encontrar la cura para el trastorno que padece desde los 29 años.

Una enfermedad que llevó en secreto

Michael J. Fox decidió mantener su enfermedad en secreto hasta 1998, que fue cuando lo anunció públicamente. “Cuando lo hice público, me sentí como si estuviera desnudo en la plaza del pueblo y dijera: 'Mírame'. Esto es lo que es'”, dice. "Lo que no me di cuenta fue cuántas otras personas se morían por hacer eso", ha seguido declarando. De un día para otro, numerosas organizaciones que luchaban contra el Parkinson, se pusieron en contacto con él, para nombrarlo portavoz: “Al principio, alguien de una fundación me explicó por qué debería participar. Pero luego dijeron algo muy inusual. Dijeron: 'Pero si no nos ayudan, no los ayuden', señalando otra fundación. Me enojé mucho. Dije: 'Tengo que entrar aquí y arreglar esto'”, ha terminado señalando que fue el motivo que le llevó a crear la Fundación Michael J. Fox.