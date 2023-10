El futbolista Ferran Torres, exnovio de Sira Martínez, ejemplo de cómo la terapia le hizo recuperar su autoestima

Ferran Torres (23 años), el joven futbolista del F.C. Barcelona, llegó a la selección española de fútbol en septiembre de 2020. En aquel momento, aún no había comenzado su relación con con Sira Martínez, hija de Luis Enrique. En cambio, ya jugaba en el Manchester City y era una de las promesas de la Roja después de haber ganado los europeos sub-17 y sub-19.

Después de haber fichado por el Barça, a su actual equipo no llegaban los buenos resultados. Tampoco le ayudaba Luis Enrique cuando declaró que: “Mi prolongación en el campo es Ferrán Torres, que si no mi hija me corta la cabeza” en su canal de Twitch. “Ya conocemos al míster, es un bromista”, justificaba Torres. Pero estas palabras del que era su suegro fueron una losa para el delantero valenciano, según confesó el jugador al periódico El País.

Esto afectó mucho al estodo de ánimo del joven deportista: “Había caído en un pozo sin fondo. Jamás me había derrumbado tanto”, explicaba Ferran el pasado mes de febrero. Y se dejó ayudar, por su familia pero también por profesionales. Comenzó terapia dos veces por semana. En terapia le aconsejaron desconectar; en el club, esfuerzo. Y, al inicio de la pretemporada azulgrana, advirtió: “A nivel mental estoy hecho un toro. Nadie va a poder conmigo”.

El azulgrana suma 17 goles en 36 partidos con la Roja y ahora acaban de lograr la clasificación para la Eurocopa de Alemania con la selección española. Competición que se disputará en junio y julio del 2024 en Alemania.

Su relación con Sira Martínez, hija de Luis Enrique

Ferrán Torres y Sira Martínez rompieron su relación después de más de un año y medio juntos. Al parecer, la pareja ya se había tomado varios tiempos de reflexión aunque decidieron poner definitivamente punto y final a su amor, del que tanto presumían a través de sus redes sociales.

La pareja se había mostrado muy cómplice en todas y cada una de sus apariciones públicas y se había afianzado como una de las más queridas por la afición, mostrándose en todo momento un apoyo mutuo en lo personal y también en sus carreras deportivas, ya que la hija del entrenador es una joven amazona, promesa de nuestra hípica nacional.