¿Qué pasa con la herencia de la actriz Mariana Levy? Su hijo José Emilio Fernández aclara cómo está el litigio

Es un pleito que se han enquistado con el paso del tiempo y dura ya demasiado, un mediático litigio que de momento no parece encontrar la luz al final del túnel. La herencia que Mariana Levy dejó a sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, sigue en el centro de la polémica ya que todavía no se ha resuelto el reparto de dichos bienes que la recordada actriz dejó escrito en su testamento.

Ha sido de nuevo el único varón que tuvo la artista mexicana quien se pronunciaba sobre esta situación que afecta a su familia, denunciando que aún no ha recibido nada de lo que le corresponde una vez cumplió ya la mayoría de edad. "Pensé que con 18 años iba a agarrar mi dinero y me iría de casa a hacer mi vida", lamentó el joven en declaraciones al programa Primer Impacto de Univisión.

Cabe recordar que Mariana Levy falleció desgraciadamente hace casi dos décadas, en 2005, tras sufrir un paro cardíaco a los 39 años cuando fue asaltada por un hombre armado en Ciudad de México. Las heridas abiertas en su clan derivadas de aquella tragedia no terminan por tanto de cerrarse, mientras José Emilio Fernández sigue batallando por lo que considera que es suyo. De hecho, ni él ni sus hermanas se han visto por ahora beneficiados.

"No pensé que este dinero me iba a perjudicar tanto, me iba a dejar sin familia y hacer mal en vez de bien", añadía con pesar el protagonista. "Lo que sí estoy seguro es que voy a seguir peleando lo de mi madre", explicó el joven, quien recientemente también desveló que estaba buscando trabajo de lo que fuera. Es más, relató que su situación era tan desesperada que incluso llegó a pensar en quitarse la vida, confesó a la revista TVNotas.

Para intentar resolver el entuerto, los hijos de la recordada actriz contrataron los servicios de una abogada, quien detalló públicamente ante las cámaras cómo fue el encuentro de los tres jóvenes con la jueza encargada del caso. Al parecer, la magistrada les dijo lo siguiente: "Cómo te puedes explicar que esto dure 18 años. Necesito que ustedes lo hablen bien porque no se puede dilatar más tiempo".

Por si esto fuera poco, también se ha conocido que alguien ajeno a ellos ha cobrado por los derechos de autor de Mariana Levy en la Asociación Nacional de Intérpretes. Si bien esto no forma parte del testamento, descubrieron que hay quien está sacando provecho de las actuaciones y canciones interpretadas por la fallecida artista. A partir de aquí, sus herederos han exigido que se conozca la identidad de esa persona para emprender o no las acciones legales pertinentes.