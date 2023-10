Andrea Ropero vuelve al trabajo tras dar a luz y presume de sus habilidades como 'bimadre'

Andrea Ropero se ha reincorporado al trabajo tras dar a luz a su hija Jara el pasado 12 de junio. La periodista aterrizó anoche en El Intermedio y presumió ante El Gran Wyoming de sus habilidades como 'bimadre', pues también tiene un niño, Roke, de seis años.

Su regreso al plató estuvo marcado por el sentido del humor del presentador. "¿Pero antes tenías tripa?", le dijo Wyoming al verla. "Claro, ahora ya no", respondió ella. "Has soltado lastre", bromeó Wyoming. Andrea, en ese momento, dijo que estaba "muy bien, muy feliz y muy contenta" de estar de nuevo en el trabajo. "Tenía ganas", aseguró con una gran sonrisa.

El presentador le dijo que si estaba preparada para asumir su responsabilidad como reportera y fue entonces cuando alardeó de sus poderes como madre. "Más que nunca, Wyoming. Te diré que si puedo dormir a un bebé mientras convenzo a un niño con hambre de que recoja los juguetes, puedo convencer a Margarita Robles de que revele hasta secretos de estado", manifestó. "No te quejes tanto que al final los he recogido", contestó el presentador en tono de broma. Y Andrea, sin poder contener la risa, exclamó: "Ya veo que he cambiado a un bebé por otro".

La periodista, de 40 años, comparte su vida con Iñaki López, de 50. Se enamoraron en el plató de laSexta Noche, el programa que presentaban juntos, y su relación saltó a los medios en abril de 2016. El 23 de septiembre de 2017 dieron la bienvenida a su hijo Roke y el 25 de mayo de 2021 se dieron el 'sí, quiero' en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao.

Cuando pensaban que ya no podían ser más felices, Andrea e Iñaki aumentaron con la familia con la pequeña Jara. "Bienvenida, mi amor. No soltaremos esa manita", publicó la feliz mamá de la criatura. "La pequeña Jara y su valerosa madre fenomenal. ¡El joven padre haciendo esfuerzos para no comérsela por los pies!", añadió el presentador. Además, Iñaki contó cómo estaba llevando Roke la llegada de un miembro más a casa. "Está absolutamente encantado de ejercer de hermano mayor".