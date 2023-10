Así es la vida de Mencía Fitz-James, la discreta hija de Isabel Sartorius, a los 26 años

La misa funeral en recuerdo y acción de gracias por Marta Chávarri Figueroa reunía la tarde del miércoles a numerosos familiares y amigos de la aristócrata en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Álvaro Falcó, estuvo en todo momento acompañado de su esposa Isabelle Junot, y explicaba al finalizar la emotiva misa por su madre que se habían sentido muy arropados por todos los asistentes. Una larga lista de la que formó parte Mencía Fitz-James Stuart. La hija de Isabel Sartorius y Javier Fitz-James Stuart tiene 26 años y se mantiene alejada del foco mediático tras una breve incursión en el mundo audiovisual. Te contamos a continuación cómo es su vida actualmente.

Mencía está unida a los Chávarri por vínculos familiares. Tras la separación de sus padres, que se produjo en buenos términos y siendo ella muy pequeña, su progenitor, el conde de Montalvo, rehízo su vida al lado de María, la hermana pequeña de Marta. Estuvieron casados durante casi 13 años (desde su boda en octubre de 2003 hasta 2016) y fruto de ese matrimonio nacieron Sol y Álvaro. La felicidad y el bienestar de sus tres hijos es la absoluta prioridad del primo del duque de Alba, quien sigue manteniendo una excelente relación con sus exparejas.

Desde 2022, Mencía trabaja en Iberdrola. Entró en el área de experiencia de cliente y en los últimos seis meses forma parte de la unidad de grupos de interés, derechos humanos y reputación. Anteriormente estuvo un año en la fundación Banco Santander, donde sus labores se centraban en la comunicación y acción social. También ha pasado por la coordinación de eventos en Fortaleza de Belmonte, empresa dedicada a los alojamientos turísticos. Con estos pasos se ha alejado por completo de su debut en la industria cinematográfica.

En verano de 2017, la única hija de Isabel Sartorius hizo prácticas como ayudante de producción en Morena films, productora de Álvaro Longoria en cuyo catálogo hay títulos como CameponeX, En los márgenes, Alacrán enamorado, El olivo, Celda 211, Cerdita, Mama y Todos lo saben. Esta última película, protagonizada por Penélope Cruz, incluye a Mencía en los créditos. "Le parecía interesante ver cómo funcionaba ese mundo pero no tiene intención de dedicarse al cine. Estuvo de becaria durante los meses de vacaciones", explicó Javier en El Mundo tras esta breve incursión de su primogénita.

Para la etapa universitaria, Mencía hizo las maletas y se trasladó a Estados Unidos. Entre 2015 y 2019 cursó la Licenciatura en Ciencias Políticas especializada en mediación y resolución de conflictos en Georgetown. En 2017, durante un semestre, cambió la facultad de Washington por la Universidad china de Hong Kong. Ya de vuelta a España, completó su formación con un máster en Dirección de márketing y gestión comercial en ESIC Business & Marketing School.

Desde muy pequeña, Mencía ha demostrado un gran compromiso social haciendo varios programas de voluntariado. Ha colaborado con el orfanato La Pouponniere, de Dakar; ha dado clases de inglés a mujeres inmigrantes recién llegadas del norte de África en la Asociación Karibu; y se ha interesado por la inserción social en el ámbito penitenciario en Little friends for peace, en Washington.

Las palabras de Mencía sobre sus padres

Cuando tenía 15 años, Mencía posó para ¡HOLA! junto a su madre. En el excepcional reportaje pudimos conocerla un poco más al definirse así: "Soy muy parecida a mi padre, muy tranquila y reservada, y es mi madre la que me estimula, despierta mi curiosidad y me abre puertas. Dice que quiere que tenga mundo". Orgullosa de sus padres y muy agradecida con ellos, daba también detalles de su vida familiar. "Ambos me aportan un mundo único. En casa, somos dos; con mi padre hago más vida de familia: los hermanos, a los que adoro, los primos, los abuelos y María, la mujer de mi padre. Son vidas muy distintas, pero las disfruto por igual. Con mi padre es más el campo y la familia; con mi madre, la ciudad, el teatro, los museos, una tarde de compras. Tengo la gran suerte de que mis padres son íntimos amigos. Nunca he vivido una situación desagradable. Mi madre a la primera persona que le pide consejo es a mi padre, y para todo. Los quiero a los dos igual", resaltaba.