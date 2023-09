Ana Guerra confiesa que está deseando que Víctor Elías le pida matrimonio para organizar un 'bodorrio'

Si hay algo que han demostrado Ana Guerra y Víctor Elías es que forman un tándem perfecto a nivel personal y profesional. Los artistas, cuya relación conocimos en febrero de 2022 gracias a las fotos que publicó ¡HOLA! en exclusiva, forman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y podrían estar a punto de dar un paso muy importante. Ha sido la propia Ana la que ha confesado que no sólo han hablado de boda sino que además tiene muy claro cómo le gustaría que fuera su gran día.

"¡Sí, claro! Nos queremos casar. Yo me imagino el resto de mi vida con Víctor", ha dicho la intérprete de Si me quisieras o Qué sabrán, asegurando que se emociona al pensar en el momento de la boda: "¡Yo lo tengo muy pensado! A mí es que un bodorrio me encanta".

Tan sincera y simpática como siempre, la cantante ha explicado que Víctor aún no le ha pedido matrimonio, pero ha aprovechado para mandar un mensaje al respecto: "De momento no... pero insistidle, por favor". Eso sí, al preguntarle dónde sería la boda, si en Canarias o en Madrid, ha asegurado que no lo tienen muy claro. "Pues no lo sé, porque es verdad que Víctor tiene familia aquí". "Quizá es más la familia de Víctor, y entonces a lo mejor se mueve un poco la mía... ¡o hacemos dos!", ha dicho sin poder contener la risa.

La cantante, que fue una de las invitadas que acudió a la presentación del nuevo disco de David Bisbal en Madrid, se mostró también muy ilusionada con el lanzamiento de su nuevo single, Tiempo de descuento, que ya pueden escuchar todos sus fans. "A final de año saco LP", desveló.

En esta ocasión, no pudo estar acompañada de Víctor Elías, ya que se encontraba trabajando en una prueba de sonido del cantante Gonzalo Hermida en Sevilla. "Me ha llamado, iba en el coche y me ha dicho: '¡Te amo, te amo. Que vaya todo genial!'", contó con una sonrisa.

Ana dijo estar "muy enamorada" del que fuera protagonista de Los Serrano. "¿Sabes lo que fue bueno entre nosotros? Primero, que nos llevábamos mal, y segundo que primero trabajamos juntos y luego fuimos pareja. Entonces supimos cómo entendernos trabajando antes de cómo entendernos como pareja. Simplemente había que repetir lo anterior", confesó.

Ahora solo queda esperar a que nos den la gran noticia de su compromiso. Lo que no está claro es quién se lo pedirá a quién, ya que Víctor Elías dijo a los micrófonos de Europa Press el pasado mes de abril: "Yo es que estoy esperando a que me lo pida ella". ¿Quién dará el paso?