Mercedes Milá regresa a la cadena donde inició su carrera y conoció al amor de su vida

Después de 33 años Mercedes Milá vuelve a TVE con un formato muy similiar con el que comenzó su carrera: 'No se de que me hablas' un programa de entrevistas parecido al 'Milá vs Milá, el proyecto que presentó en Movistar Plus+ en 2021 donde se reencuentra con personajes de la televisión para tratar temas de estilo de vida. En un tono distendido, Milá charlará con personajes conocidos y relacionados con la temática del programa ese día. A Mercedes le acompañarán tanto personas que ya entrevistó hace décadas, como nuevos y más actuales invitados. Además, el público jugará un papel muy activo y estará formado por personas de distintas edades y con diferentes puntos de vista, que sean un reflejo de la sociedad española actual.

La misma cadena donde conoció a su gran amor

Milá que se inició en el mundo del periodismo con solo 26 años: "Me acuerdo porque fue cuando me enamoré. Fue donde conocí a José, mi pareja durante 20 años. Murió el año pasado", comenzaba explicando con algo de tristeza al ex futbolista Joaquín en el programa 'El Novato', de Antena3.

Mercedes Milá y José Sámano, director del programa donde empezó, nunca se llegaron a casar. Estuvieron 14 años juntos y para ella fue el amor de su vida: "Fue el director de algunos de mis programas, director de cine, teatro y televisión... En cuanto a lo que nos hacía discutir, siempre digo 'no trabajes con tu pareja'. Discutíamos por las cosas de la vida de todos los días, pero llega un momento en el te sientes muy lejos de la persona con la que has estado viviendo y mirando hacia el mismo lugar. De repente no, cada uno mira a un lado y eso es agotador", contaba.

La separación fue lo más doloroso que pasó en mucho tiempo, y aunque ambos rehicieron sus vidas rápido, fue alguien muy importante para ella: "Él se casó enseguida y yo me volví a enamorar también rápido. Murió el año pasado y fue un golpe muy duro, porque él ha sido el hombre de mi vida. Luego tuve una relación pasional muy bonita de cuatro años pero el hombre de mi vida fue José... Sufrí mucho su muerte, ahora hablo con él todos los días, lo hago a través de mis meditaciones", se sinceraba muy emocionada.