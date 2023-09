La impactante confesión de Cristina Tárrega: 'Me robaron a punta de pistola y nadie me ayudó' La periodista, de 56 años, ha recordado este desagradable suceso a raíz del asalto a la casa de Sergio Ramos

El espectacular asalto a la casa de Sergio Ramos centró toda la actualidad de TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa, en el que colabora la periodista Cristina Tárrega. Tras dar la última hora de este caso, Tárrega habló en primera persona del impactante robo que sufrió tras salir de una tienda de lujo. "Estamos hablando de Sergio Ramos porque es Sergio Ramos, pero ¿tú sabes cuánta gente pudiente le roban constantemente y no lo contamos? Hay mucha gente que tiene mucho dinero y no es futbolista", comenzó diciendo. En ese momento, su compañera Beatriz Archidona le preguntó si a ella le habían robado. Tárrega asintió y, aunque Ana Rosa bromeó diciendo que era imposible, la periodista dio detalles del desagradable episidio que vivió en pleno centro de Madrid.

- ¿Dónde estaba Pilar Rubio cuando se produjo el robo en su casa en Sevilla?

"Yo pagué por tonta. A mí me robaron a punta de pistola en la calle Ortega y Gasset en la puerta de Hermes y nadie me ayudó. Me quitaron un reloj espectacular, que ellos iban ya detrás de él, según me dijo la policía. Llevaban tiempo sabiendo que ese reloj tenían que quitármelo y lo tenían vendido porque era una edición..., o sea, que pagué porque lo saqué en Instagram", contó al incio del programa.

No es la primera vez que Tárrega, de 56 años, comparte sus experiencias ante las cámaras. En 2017 ya reveló en El programa de Ana Rosa que le habían robado joyas de gran valor. En esa ocasión, no eran de su propiedad, las había pedido prestadas a una conocida firma de joyería para asistir a una boda como invitada. Nunca supo quién se las llevó, pero piensa que uno de los grandes fallos que cometió fue haber contado públicamente el lujoso préstamo que había recibido.

- Entramos en el paraíso en la playa de Cristina Tárrega

La periodista, natural de Valencia, está casada con Mami Quevedo, con quien tiene un hijo de 19 años, Marco. “Es mi debilidad. Mi hijo y yo somos uno. No creo que siga mis pasos, porque él está en el mundo de la economía, no tiene nada que ver conmigo”, declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Tárrega aseguró que el secreto de su relación se basaba en "ser conscientes que el matrimonio no es un camino de rosas, pero tampoco de espinas". “Con mi marido me muero de risa. Somos amigos y amantes. Y Mami es de Cádiz, tengo todo el arte en mi casa", añadió emocionada.