Quince años sin Paul Newman: una vida de leyenda marcada por un gran amor y la trágica pérdida de su hijo

Hoy, 26 de septiembre, se cumplen quince años de la muerte de Paul Newman. El actor con la mirada más fascinante del cine nos dijo adiós a los 83 años a consecuencia de un cáncer de pulmón, enfermedad que quiso llevar en silencio, apartado de los focos y con la misma discreción que llevó su vida. El protagonista de Camino a la perdición, su última película, se retiró queriendo ser recordado como un apasionado del cine y amante de las carreras de Fórmula 1 -terminó segundo en el circuito de Le Mans en 1979-, un hombre dedicado a su familia y amigos, y un filántropo cuya labor contribuyó a que el mundo fuera un lugar mejor para todos.

Cinco décadas de trabajo y más de cien películas avalan a este genio del cine que protagonizó El buscavidas, Dos hombres y un destino, El golpe o El color del dinero, filme que le valió su primer Oscar en 1986, con el tiempo recibiría uno honorífico y otro especial por su labor humanitaria. Recordemos que Newman entró en el Libro Guinness de los Récords por ser el actor que más dinero ha donado a causas benéficas: 180 millones de euros.

Paul Newman consiguió convertirse en un mito de Hollywood y logró conquistar a su público con su mirada azul. A pesar de ser uno de los grandes galanes de Hollywood, quiso alejarse del termino de guaperas y estuvo casado en dos ocasiones, siendo su segunda esposa, el gran amor de su vida Joanne Woodward. De su primer matrimonio con Jackie Witte nacieron tres hijos, uno de los cuales y único varón, Allan Scott, falleció en 1978 víctima de una sobredosis a los 28 años. La temprana muerte de su hijo le marcó profundamente a lo largo de toda su vida. En una biografía póstuma, Newman se sinceró sobre cómo de inesperada resultó para él esta tragedia. "Seguía pensando que estaba pasando por una fase de malas decisiones de un adolescente. Nunca pensé que sería fatal", señaló sintiéndose muy culpable por no haber estado más pendiente de él. "Son muchas las veces que me he puesto de rodillas y he pedido el perdón de Scott. Le pido perdón por esa parte de mí que dio el impulso para su propia destrucción", confesó el actor que siempre creyó que ""ser una estrella lo desbarata todo para tus hijos".



Paul Newman con su mujer Joanne Woodward y su hijo Allan Scott

Llegó a fundar un centro con el nombre de su hijo para ayudar a las personas víctimas de la droga y una red de campamentos de verano por todo Estados Unidos para ayudar a niños desfavorecidos. "No existe mayor drama para un padre que la muerte de un hijo. Es algo que no se supera nunca, aunque yo he conseguido, al menos, aprender a vivir con ello", declaró.

En total tuvo seis hijos, dos chicas y el chico que falleció de su primer matrimonio con Jackie Witte, y tres hijas con Joanne Woodward, con quien vivió una historia de amor de las que merecen ser recordadas. Se conocieron sobre las tablas de Broadway en 1953 en la obra Picnic, cuando todavía estaba casado con Jackie, pero no fue hasta 1957 en el rodaje de su primera película juntos, El largo y cálido verano, cuando se enamoraron. Un día después de obtener el divorcio de su primera esposa, se casaron en Las Vegas el 29 de enero de 1958. En 1959 nació la primera hija de la pareja, Elinor Teresa, luego vendrían al mundo Melissa Steward, en 1961 y Claire Olivia, también conocida como Clea, en 1965.

Paul Newman con el gran amor de su vida, Joanne Woodward

Joanne Woodward, ganadora de un Oscar por Las tres caras de Eva, tres Globos de Oro, tres Emmy, un Bafta y un premio de interpretación en Cannes, abandonó durante un tiempo todos sus proyectos para cuidarle y ayudarle a superar el duelo por la muerte de su hijo. Formaban una pareja de cine tanto en la ficción como en la vida real. Muchos se preguntaban cuál era el secreto de su felicidad y Newman respondía. ¿Para qué voy a buscar una hamburguesa fuera si tengo un solomillo en casa?, comentó durante una entrevista. El sentido del humor también fue una constante a lo largo de su matrimonio. En 1973 le preguntaron a Joanne qué sentía al estar casada con un sex symbol, ella respondió con humor: “Yo no lo veo así. Es un cuarentón, tiene seis hijos y ronca”. Newman y Woodward demostraron que en Hollywood la estabilidad sentimental también es posible y estuvieron casados cincuenta años desde 1958 a 2008, año en el que murió el actor, y rodaron juntos 13 películas, entre ellas El largo y cálido verano, Un marido en apuros, Un día volveré (Paris Blues) y Samantha, entre otras.