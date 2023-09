La imagen de David Muñoz comiendo un cocido madrileño con Tim Cook da la vuelta al mundo

Tim Cook, CEO de Apple, ha visitado este fin de semana Madrid en plena campaña de lanzamiento del nuevo móvil de la tecnológica, el iPhone 15. Una de las imágenes que más ha llamado la atención de su periplo ha sido esta. En ella aparece comiendo un cocido madrileño con David Muñoz en el conocido restaurante Lhardy.

"Compartir tiempo, conversación y pensamientos creativos con un genio contemporáneo como Tim Cook (la mente adelantada a su tiempo detrás de Apple), es un privilegio único. Se cuecen cosas impensables y muy locas para el nuevo DiverXO! Por supuesto, aproveché para enseñarle mi plato favorito de mi infancia, el plato que me cocinaban mis padres por mi cumpleaños por petición propia, el cocido madrileño… en mi lugar fetiche para ello, el restaurante Lhardy, insuperable y brillante!!", publicó el cocinero. Cook, por su parte, añadió: "Comida increíble con el incomparable chef David Muñoz en Lhardy en el corazón de Madrid, ¡con el mejor cocido madrileño! ¡Gracias, David, por compartir cómo estás usando el iPhone 15 Pro Max en tu proceso creativo!".

Tras este primer encuentro, Muñoz y Cook volvieron a verse en el Estadio Metropolitano, demostrando una vez más la gran conexión que existe entre ellos. "No se me ocurre mejor compañía para ver el espectacular derbi entre el Atlético y el Real Madrid. Dos días maravillosos en Madrid con Tim Cook que repetiremos pronto en Apple California! Buen viaje de vuelta, mi querido amigo".

Mientras el chef hacía de anfitrión con el directivo más poderoso del mundo, Cristina Pedroche salía a pasear con su pequeña Laia. "Una hora de paseo con mi mejor amiga", decía orgullosa, pues poco a poco va superando el miedo que siente a salir a la calle con su hija.

El postparto de la presentadora no está siendo nada fácil y la situación se complica por las constantes críticas de sus 'haters'. "Si me hubiera recuperado físicamente peor, me hubieran dicho que si no me había cuidado. Como me he recuperado, se supone que bien, pero de verdad que el físico es absurdo. El físico es nada. Yo estoy bien físicamente, pero por dentro no. Entonces yo hubiera preferido que me hubiese quedado más tripita y estar mejor de la cabeza", aseguró en una entrevista concedida a Sonsoles Ónega. Afortunadamente, Cristina está muy bien rodeada en esta etapa tan delicada y confesó que si antes estaba enamorada de su marido, "ahora lo estoy mucho más".