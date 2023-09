El motivo por el que Belén Esteban no ha ido a la boda de su gran amigo Kiko Hernández

Este 16 de septiembre quedará marcado en la memoria de Kiko Hernández para siempre. El colaborador de Sálvame se ha dado el sí, quiero, con su novio, el actor Fran Antón. Lo han hecho en Melilla, en una ceremonia muy emotiva a la que están invitados muchos de los compañeros de profesión. Sin embargo, aunque la pareja está acompañada por familiares y amigos, habrá una ausencia bastante notoria entre todos ellos, la de Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama no ha acudido al enlace y se ha perdido este momento tan importante para su amigo. ¿El motivo? Tenía un plan que era inevitable que se lo saltase, por lo que este sábado no ha viajado a Melilla.

Fue el pasado mes de junio cuando Kiko Hernández desvelaba que todos los colaboradores de Sálvame estaban invitados a su boda con Fran Antón. Sin embargo, Belén Esteban no ha acudido a la llamada puesto que está a miles de kilómetros del lugar del enlace. Tal y como ella ha mostrado en su perfil público, la mujer de Miguel Marcos se encuentra en Chicago a la espera de una cita de lo más especial. Concretamente, la empresaria ha cruzado el charco para asistir, nada más y nada menos que, al concierto de Karol G. Y es que, la cantante colombiana ha hecho parada en la ciudad de Illinois por su gira Mañana será bonito.

Además de un vídeo por tierras americanas, Belén Esteban también ha querido compartir la pancarta que le ha hecho a la artista que decía lo siguiente: "Mañana será bonito, pero hoy mejor", aparecía escrito. Esta no es la primera vez que acude a un concierto de Karol G. Como gran seguidora que es de la cantante, el pasado mes de enero la de Paracuellos viajó hasta Los Ángeles con toda su familia para disfrutar de su música en un festival de reguetón.

El gran pesar de Kiko Hernández

Belén Esteban es una de las principales ausencias de la boda, pero no ha sido la única. Carmen Borrego, Terelu Campos, Gema López, María Patiño, David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez, tampoco han acudido al enlace. De hecho, Patiño lo justificaba públicamente diciendo que había sido por un problema de agenda, añadiendo que se lo había explicado al colaborador y que este lo había entendido. Todas estas bajas han entristecido y mucho a Kiko Hernández. Horas antes de la ceremonia, el colaborador aseguraba que había hablado con todos ellos, sin embargo, se notaba que no le había sentado del todo bien: "Que venga quien tenga que venir y quien no, no", señalaba con rostro serio y triste en Socialité.

A pesar de estas sonadas ausencias, ha habido otros que no se han querido perder este esperado evento de septiembre. Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Pilar Vidal, Laura Fa, Kiko Matamoros, Marta López, Pilar Vidal y Josep Ferré, son algunos de los nombres que querido acompañar a Kiko Hernández y Fran Antón en este día tan especial para ellos. Una de ellas, Marta, confirmaba la tristeza que sentía el colaborador por la ausencia de sus compañeros en este día tan especial para él.