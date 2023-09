Ana Araujo rehace su vida sentimental mientras su ex, el actor Pablo Lyle, cumple condena

Ana Araujo, la exmujer de Pablo Lyle, podría haber encontrado de nuevo el amor junto al fotógrafo Marco Lavin. La que fuera esposa de uno de los actores más aclamados de México habría rehecho su vida después de que su exmarido se haya enfrentado a una pena de cinco años de prisión y ocho de libertad condicional, acusado de homicidio involuntario.de un hombre al que golpeó en una discusión de tráfico. A raíz de este fatídico incidente, la vida de este conocido intérprete de telenovelas cambió para siempre.



Ana Araujo, mujer de Pablo Lyle, con el fotógrafo Marco Lavin

Aunque desde un primer momento su esposa Ana Araujo estuvo a su lado y le apoyó incondicionalmente, ella ahora parece haber encontrado una ilusión a nivel sentimental. En sus stories publica un selfie frente a un espejo en el que aparece besando y abrazando al fotógrafo Lavin, que podría haberle devuelto la felicidad. Aunque no ha revelado detalles de cómo ni cuando podría haber comenzado esa relación, el pasado mes de mayo ella ya compartía fotos captadas por el fotógrafo.

La empresaria y Pablo Lyle tienen un hijo en común, Mauro, de 8 años, y el actor acogió como suya a Arantza, la hija mayor de Ana, de 12. Tras conocer la sentencia de Pablo Lyle, que ingresó en prisión en octubre de 2022, Araujo concedió una entrevista a la revista mexicana Caras, en la que dejaba claro que ambos eran libres. "Hoy día, en esta familia, somos los tres. Siempre les digo que somos una tribu y nos tenemos que cuidar y apoyar entre todos. Sin duda son buenos niños y son muy conscientes", señalaba refiriéndose a los suyos. "A veces la gente me critica pues dice que no está bien que yo celebre todo, mientras él está detenido", señalaba sobre su situación familiar.



Ana Araujo con Pablo Lyle antes de ser acusado de homicidio involuntario

En una de las últimas emisiones del programa Hoy, Andrea Legarreta, que es una persona cercana a Pablo Lyle y su familia, comentó que la pareja habría llegado a un acuerdo para que Ana Araujo rehiciera su vida amorosa en estos cinco años que el actor pasara en la cárcel.

Hasta el momento, se desconoce si el actor y ella están o no divorciados, ya que Araujo ha estado presente en casi todas las vistas orales del proceso judicial. Y en una de las últimas audiencias, donde fue llamada a testificar, el juez le preguntó directamente si estaban separados o no, a lo que ella respondió que no estaban separados y que jamás lo habían estado. Aunque en junio del año pasado durante uno de sus episodios del podcast My Wellness Friend, hizo por primera vez referencia a Lyle como su exmarido. De cualquier modo, las últimas imágenes que ha compartido con sus fans parecen revelar que ella habría rehecho su vida sentimental.