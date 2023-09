Agenda 2023: los eventos más apetecibles de la ‘rentrée’ (y un avance de lo que viene en 2024)

Llega septiembre y, con él, la vuelta al trabajo, la rutina doméstica y a la vida ‘normal’, pero el regreso a lo de siempre no tiene por qué ser aburrido ni monótono, sino todo lo contrario. La nueva temporada viene plagada de eventos superapetecibles que no solo te harán más llevadera la rentrée, sino que harán que olvides el verano casi al instante. De la mano de Allianz, en ¡HOLA! elaboramos la agenda definitiva con las citas imprescindibles de aquí al próximo año: moda, deporte, cultura… ¿Quién dijo que el otoño era aburrido? Haz clic en los botones de “más información” para descubrir todas las novedades de los próximos meses.

Haz clic en los botones de “más información”

MBFWMadrid – Allianz EGO

Cuándo: del 14 al 17 de septiembre.

Dónde: IFEMA.

De qué se trata: La cita fashion más importante del panorama nacional regresa puntualmente una temporada más. La nueva edición de la MBFWMadrid tendrá lugar los próximos días 14, 15, 16 y 17 de septiembre en IFEMA, que se convertirá en escenario de las propuestas más top para el próximo otoño-invierno 2023. Como viene siendo habitual desde hace seis ediciones Allianz EGO, la plataforma de diseñadores emergentes más importante de nuestro país, volverá a estar presente para impulsar el talento, la creatividad, la inclusión y la sostenibilidad a través del certamen Allianz EGO Confidence in Fashion.

Allianz Talks & Workshops

Enfoca tu estilo

Dictado por: Leticia Díaz de la Morena.

Cuándo: 14 de septiembre de 18 a 18:45.

Dónde: IFEMA.

De qué se trata: ¿Quieres que tu feed de Instagram se transforme en una revista de moda? La reconocida fotógrafa Leticia Díaz de la Morena te dará todos los tips necesarios para que las imágenes de tus redes sociales sean como un verdadero fashion editorial. Desde la luz más adecuada a cómo posar, ¡no te lo pierdas!

Descubre cómo personalizar tus prendas con aerografía

Dictado por: Alberto Martín Pozo, director creativo y fundador de Boltad Brand.

Cuándo: 15 de septiembre de 13:00 a 13:45 y de 18:00 a 18:45.

Dónde: IFEMA.

De qué se trata: Alberto Martín Pozo, director creativo y fundador de Boltad Brand, impartirá un workshop en el que mostrará cómo puedes personalizar tus prendas con aerografía. Durante la masterclass los participantes podrán transformar una camiseta en un auténtico must have y, además, participar en un concurso en el que personalizarán tu propia camiseta. Como premio, el ganador recibirá uno de los diseños de Boltad Brand, firma perteneciente a la plataforma Allianz EGO.

Lo más cool de la moda a través de la ilustración

Dictado por: Saray Luis Martín.

Cuándo: 16 de septiembre de 11:30 a 12:15.

Dónde: IFEMA.

De qué se trata: Entran rápido por los ojos y se graban a fuego en la memoria, el arte de la ilustración está indisolublemente ligado a la moda y, por este motivo, en Allianz Talks charlaremos con Saray Luis Martín, artista e influencer en cuya obra encontramos influencia e inspiración parisina, japonesa y española, concretamente, de la isla de Menorca.

¡Sube el volumen de tus looks!

Dictado por: Erea Louro.

Cuándo: 16 de septiembre de 18 a 18:45.

Dónde: IFEMA.

De qué se trata: Si no sabes cómo sacarle partido a tu armario o quieres aprender claves de moda para conseguir looks imbatibles no puedes perderte esta consultoría de moda con la estilista Erea Louro. Experta en fashion tips y asesorías de color, compartirá su trayectoria al tiempo que explica cómo transformar nuestros looks a través de combinaciones de color inesperadas (y muy efectivas).

Carrera ALLIANZ Jean Bouin 2023

Cuándo: 26 de noviembre.

Dónde: Barcelona.

De qué se trata: Allianz lleva involucrándose desde 2011 en esta célebre carrera popular, a la que asistirá como embajador el atleta Álex Roca. El evento además celebra en esta edición su 100 aniversario.

Y apunta para el año que viene… Juegos Olímpicos de París 2024 y Juegos Paralímpicos

Cuándo: del 26 de julio al 11 de agosto y 28 de agosto respectivamente.

Dónde: París, Francia.

De qué se trata: Allianz vuelve a poner de manifiesto su compromiso con el deporte como patrocinadores del Movimiento Olímpico y el Movimiento Paralímpico y reivindica, además, a través de The Squared Ball, la igualdad de oportunidades para las mujeres en este campo. En esta ocasión Allianz pone en marcha una campaña de asesoramiento financiero para el fútbol femenino al tiempo que arroja luz sobre los desafíos a los que se enfrentan las futbolistas y ayuda a los talentos emergentes a alcanzar sus objetivos.