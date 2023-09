Las pistas que apuntan a que Georgina Rodríguez será la protagonista del nuevo vídeoclip de Sebastián Yatra

Entusiasmados, así están los seguidores de Sebastián Yatra, de 28 años, esperando el estreno de Energía bacana, el próximo tema del colombiano que se estrena el jueves 14 de septiembre. La canción ya calienta motores en redes y el artista ha empezado a dejar pistas de una melodía que podría esconder una sorpresa inesperada. Aunque todavía no se ha hablado de cómo será el vídeo que la acompaña, unas imágenes compartidas por Georgina Rodríguez, de 29 años, han hecho saltar las alarmas. ¿Será ella la protagonista del clip junto al colombiano?

Sebastián Yatra se convierte en el pupilo VIP de Rafa Nadal antes de su gran duelo con Carlos Alcaraz

La modelo ha mostrado una galería acompañada precisamente del título de la canción. “Qué energía tan bacana” escribe, lo que ha desatado una oleada de especulaciones. Aparece ella sentada frente al televisor, en la piscina y con Sebastián en lo que parece un rodaje, pues se les ve repasando unos papeles rodeados de un equipo de personas. “Dios mío, Dios mío, pura energía bacana” responde Yatra en esta publicación. No es extraño el intercambio de mensajes entre ambos, que han demostrado que se llevan a las mil maravillas, aunque en este caso, a la luz de las fotografías, parece que algo más se esconde tras el encuentro.

Quién es quién en la familia de Cristiano Ronaldo

El cantante y la pareja de Cristiano Ronaldo habrían cruzado sus caminos en la entrega de los Grammy latinos el pasado noviembre de 2022. Como mostró Georgina en la segunda parte de su reality, Soy Georgina, su fama es también reconocida en Estados Unidos. “A cada paso que daba todos me conocían y me decían que habían visto mi reality. Me ha hecho muchísima ilusión que me conozcan desde el otro contintente y estoy superfeliz", aseguraba en uno de los episodios del reality. Fue en aquella ocasión donde se hizo una foto junto a Sebastián Yatra, que le dedicó unas cariñosas palabras a los hijos de la modelo, que son muy fans de los temas del colombiano. "Alana y Eva, les mando un beso gigante, espero que sigan escuchando Tacones Rojos. Los quiero, que Dios los bendiga", dijo.

Un verano de amor y trabajo

Yatra se ha volcado en el trabajo después de un verano junto a su novia Aitana, con quien ha visitado, entre otros destinos, los rincones de su Colombia natal. El artista no deja de acumular triunfos en su carrera y amistades en todos los ámbitos como el tenis, donde se convirtió en estrella inesperada del US Open junto a Carlos Alcaraz. El español le retó a saltar a la pista del prestigioso torneo y Yatra no se lo pensó. Después de dar unos golpes con Rafa Nadal, se unió al joven deportista español en un divertido partido.

Venecia y Almería han sido los últimos destinos de Georgina, que desfiló con un vestidazo rojo al más puro estilo Pretty Woman por la alfombra de la 80º edición de la Mostra para luego relajarse en aguas españolas. Se desplazó por sorpresa y acompañada de sus hijos a la zona de Agua Amarga, en el municipio de Níjar (Almería), uno de los lugares más pintorescos del Cabo de Gata, popular por sus playas de aguas cristalinas, casas bajas, paredes blancas y amplia oferta de ocio.