Khloé Kardashian registra oficialmente el nombre de su hijo un año después de su nacimiento, ¿adivinas cuál es?

Las Kardashian forman una de las familias más famosas del planeta. Han construido todo un imperio y han conseguido hacerse un hueco en la industria televisiva, así como en el mundo del modelaje, la moda, el maquillaje, etc. La última en acaparar todas las miradas ha sido Khloé Kardashian. Después de un año del nacimiento de su hijo, la hermana mediana del clan, por fin ha hecho oficial el nombre de su bebé.

Khloé Kardashian es una de las grandes favoritas del público. Cómica, divertida y rápida. Enamoró a la audiencia durante las primeras temporadas del reality Keeping Up With the Kardashian. Aunque se caracteriza por tener una actitud despreocupada y no es la más polémica de sus hermanas, hace unos días salió a la luz una noticia que ha llamado mucho la atención de sus seguidores: la socialité ha registrado por fin a su hijo con el nombre de Tatum Thompson. Esto no sería noticia si no fuese porque el bebé nació hace más de un año.

A pesar de que la modelo ya había compartido que el pequeño lleva por nombre Tatum, no estaba registrado oficialmente. En un principio, la cofundadora de Good American de 39 años, nombró al pequeño en dichos papeles como Baby Kardashian, (Bebé Kardashian), ya que no tenía claro en ese momento el nombre que le quería poner. Sin embargo, la feliz mamá y Tristan Thompson, parecen estar contentos con el nombre de su niño, y finalmente lo han hecho oficial a través de un juez del condado de Los Ángeles, que ha les ha concedido este cambio para el menor de 13 meses, según la revista People.

En cuanto al apellido, la ley en California permite elegir el del padre, la madre o una combinación de ambos. En este caso, Khloé eligió el suyo, en parte por la complicada relación que ha llevado con el también papá de su hija, True. El pequeño Tatum nació (a través de un proceso de gestación subrogada) como fruto de la relación que la hermana de Kim Kardashian mantenía con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

El nacimiento del niño fue muy polémico, puesto que sus padres tuvieron diferentes problemas y rompieron en numerosas ocasiones los meses previos el embarazo de la madre gestante. Finalmente, tal y como ha desvelado en alguna ocasión la creadora de contenido, a pesar de que dieron por finalizada su relación sentimental, Tristan Thompson y ella, se llevan muy bien y comparte la custodia del menor.

