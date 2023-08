Las románticas vacaciones de Lady Amelia Spencer y Greg Mallett en su primer verano tras su boda 'Me he casado con mi mejor amigo', ha comentado la sobrina de Diana de Gales

Han pasado cinco meses desde que Lady Amelia Spencer y Greg Mallett pronunciaron el "sí, quiero" en una espectacular ceremonia que tuvo lugar en Cabo Occidental, Sudáfrica, al atardecer. Fue, en sus palabras, el mejor día de sus vidas, y poco después disfrutaron de una luna de miel de lujo en Maldivas. En verano, la pareja ha disfrutado de otro viaje paradisíaco. Amelia ha compartido algunos vídeos de sus vacaciones en Grecia, concretamente en la isla de Corfú. Paseos en barco, chapuzones, turismo, ejercicio, momentos románticos... han aprovechado muy bien el tiempo. "Me he casado con mi mejor amigo", ha comentado, demostrando lo unidos que están. Dale al play y no te lo pierdas.

