Úrsula Corberó se abre sobre su relación con Chino Darín: de la clave de su éxito a la maternidad

Han pasado ya quince años desde que el nombre de Úrsula Corberó se hizo conocido gracias a su papel en Física o química, y desde entonces no ha dejado de encadenar trabajos. El punto de inflexión llegó con La casa de papel, en la que interpreta a Tokio, un personaje que la ha encumbrado internacionalmente y le ha abierto las puertas de Hollywood. La suerte no solo le sonríe en lo profesional, sino también en el terreno personal de la mano de Chino Darín. Los actores llevan juntos casi ocho años en los que siempre se han mostrado con naturalidad. Y es que la actriz reconoce que en otras relaciones optó por la clandestinidad y por ser reservada, pero por su forma de ser no funcionó.

Croberó ha hecho balance de su historia de amor en una entrevista con Vogue en la que reconoce que la crisis sanitaria fortaleció su romance. El confinamiento no fue fácil para nadie, y a ella le pilló en Buenos Aires, tierra natal de su pareja. Pasó esas complicadas semanas lejos de sus seres queridos, que estaban en España, pero rodeada de toda la familia Darín, con los que tiene una gran sintonía. Reconoce que no quería que el ganador de un Goya y el resto de seres queridos la vieran mal, aunque cada día era una montaña rusa de emociones en la que pasaba del llanto a la sonrisa en milésimas de segundo. Desde entonces Chino Darín y ella han disfrutado de numerosos planes como la escapada estival que acaban de hacer a Menorca, su isla favorita.

Al echar la vista atrás, la actriz catalana confiesa que su vida actual es diferente a como la había imaginado. No en vano, siempre pensó que sería una madre joven, pero se ha dado cuenta de que los meses van pasando y la realidad es muy diferente. Úrsula no siente melancolía del tiempo pasado. Es más, explica que sus padres, cuyo trabajo nada tiene que ver con el panorama artístico, siempre le han inculcado que cumplir años es bueno. Ella acaba de cumplir 34 este mes de agosto y tanto su presente como su futuro están marcados por el éxito, la felicidad y la estabilidad a todos los niveles.

Su regreso tras La casa de papel

La ganadora de un premio Iris espera con ilusión el estreno de El cuerpo en llamas, un thriller de Netflix que estará disponible el 8 de septiembre y recrea la historia real que se oculta tras el llamado crimen de la Guardia Urbana, el extraño suceso ocurrido en 2017 en el que un agente de Policía fue encontrado calcinado dentro de un vehículo en el pantano de Foix, Barcelona. Los principales acusados fueron dos de sus compañeros, Rosa y Alber (ella era su pareja él era el exnovio de esta).

Junto a Úrsula, completan el reparto Quim Gutiérrez, Isak Ferriz, Eva Llorach y José Manuel Poga. Con este último vuelve a compartir reparto tras coincidir en La casa de papel, en la que era el gran enemigo, Gandía, al que quitó la vida. Tras los atracos a la Fábrica de Moneda y Timbre y al Banco de España, Corberó no solo despidió a Tokio, sino que también puso en pausa su propia carrera interpretativa, y es que considera que perdió el norte ante la repercusión de su trabajo. Necesitaba descansar física y mentalmente para tomar buenas decisiones y ya vuelve a estar completamente sumergida en el universo interpretativo.