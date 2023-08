Claudia Osborne, un mamá todoterreno en Marbella

Loading the player...

Claudia Osborne está radiante. Desde que confirmara el pasado mes de julio que está esperando su segundo hijo con el empresario José Entrecanales, no ha tratado de disimular ni su felicidad ni su estado de buena esperanza a sus 34 años. Ilusionada de poder darle una hermanita a su hija, Micaela, de dos años, la hija de Bertín Osborne está disfrutando de unos días maravillosos de vacaciones en Marbella. Junto a su marido y un grupo de amigos, han aprovechado el buen tiempo para embarcarse en alta mar y pasar una jornada navegando. A su llegada al puerto, la psicóloga ha lucido un look muy veraniego de color blanco. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

