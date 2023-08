La noche más solidaria de Victoria de Marichalar en Starlite: subasta su vestido por 7.500 euros

Victoria de Marichalar, de 22 años, fue una de las invitadas más elegantes de la tradicional gala benéfica de Starlite. A su llegada, deslumbró con un espectacular vestido del diseñador cordobés Andrew Pocrid. Posó para los fotógrafos y reveló cómo estaba viviendo el verano. "Muchas gracias, chicos. Muy bien, de verdad", respondió tímidamente antes de acceder al auditorio La Cantera de Marbella donde coincidió con el resto de asistentes, entre ellos, los grandes anfitriones de la noche, Antonio Banderas, que llegaba junto a su pareja Nicole Kimpel, y Sandra García-Sanjuán, la empresaria canaria que creó en 2012 este festival de música y su fundación.

La sorpresa de la noche llegó cuando Paula Echevarría invitó a Victoria a subirse al escenario. En ese momento, la actriz desveló la idea que la sobrina del Rey y ella habían tenido para aportar su granito de arena a una noche tan solidaria. "Antes Victoria y yo hemos estado hablando de qué manera podíamos contribuir porque estamos viendo tanta donación, tanta chaqueta y tanta cosa y de repente hemos pensado que queremos donar los vestidos que llevamos esta noche", dijo la asturiana entre aplausos.

Primero se subastó el traje de Paula, un increíble diseño de Rosa Clará, y después el vestido de Victoria, del que llamaba la atención su espalda, confeccionada con tiras de nácar. El precio de salida fueron 2.000 euros y tras una divertida puja fue adjudicado por una cantidad de 7.500 euros.

Además de subastar su vestido, Victoria tuvo un papel muy destacado en la gala. Entregó un premio a Esther Cañadas junto a Santiago Segura y compartió el deseo que le faltaba por cumplir. "A mí me queda por cumplir... yo viajo mucho, pero a mí me encantaría viajar por Indonesia, me encantaría hacer un viaje por Bali, por Tailandia... de desconexión", declaró en una breve entrevista concedida a los organizadores de Starlite.

Desde que Victoria abrió su Instagram al público, al principio lo tenía cerrado solo para amigos, creció de una forma vertiginosa y aumentó su presencia en determinados eventos. "Instagram me sirve para mostrarme tal y como soy realmente. Soy yo la que escojo mi contenido, lo que quiero mostrar, cómo, cuándo, dónde y por qué", explicó la hija de la infanta Elena en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Este crecimiento en redes, por desgracia, conlleva un aumento de las críticas. "¿Que si me afectan las críticas de los 'haters'? Yo llevo viviendo con eso desde que nací, ya estoy acostumbrada y no me afectan. Yo sé cómo soy y los que me 'hatean' no me conocen", manifestó.

A Victoria le gustaría introducirse poco a poco, de manera más profesional, en el mundo de la moda, que le fascina, "siempre de la mano de mi padre, ya que me está ayudando muchísimo". Sus pasos le acercan cada vez más a su sueño y mientras lo consigue disfruta al máximo del verano. Ibiza, Montecarlo, Marbella... destinos a los que ha viajado con sus mejores amigos y su nueva pandilla televisiva. Al parecer, la joven habría sido tentada para participar en la nuea entrega de El desafío, de Antena 3, de ahí que haya sido fotografiada con algunos concursantes de este programa, como Marta Díaz, Adrián Lastra o Jorge Ventosa. Por ahora, Victoria habría declinando esta oferta.