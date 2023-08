La sorpresa de Sharon Fonseca a Gianluca Vacchi por su 56 cumpleaños durante sus vacaciones en Marbella

Loading the player...

Gianluca Vacchi está de celebración. El multimillonario italiano está festejando su 56 cumpleaños en Marbella, junto a su pareja y su hija Blu Jerusalema. Tras una noche mágica, brindando por su día, Sharon Fonseca ha querido felicitarle de una manera muy especial. A través de su perfil público, ha compartido los mejores momentos del magnate con su familia. Junto a las imágenes, le ha dedicado unas preciosas palabras en las que la modelo confiesa, que "no podría tener mejor compañero de vida". A pesar de que no fue un buen comienzo de año para el Dj, tras sufrir el duro golpe del fallecimiento de su madre, ha recuperado la sonrisa. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

