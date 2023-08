¿Cómo sería la familia Pombo en versión Barbie? La Inteligencia Artificial tiene la respuesta No te pierdas las imágenes de María, Marta y Lucía transformadas en muñecas de Mattel con sus respectivas parejas

El fenómeno Barbie ha llegado para quedarse y conquistar a todo el mundo. Nadie ha podido resistirse a él, tampoco las hermanas Pombo. De hecho, recientemente pudimos ver a María y Marta Pombo luciendo sus looks inspirados en la famosa muñeca de Mattel, durante el estreno de la película. Pero ¿te imaginas cómo sería la familia Pombo si todos ellos formaran parte del universo Barbie? Gracias a la Inteligencia Artificial, no tienes que imaginarlo. El influencer Alex Sinos ha compartido una imagen en la que las tres hermanas y sus respectivas parejas aparecen transformados. ¿Quieres ver el resultado? Dale al play y no te lo pierdas.

