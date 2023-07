Los momentos más tiernos de Carlos Lozano con su hija Luna, de 19 años: 'Eres la niña de mis ojos'

Loading the player...

Carlos Lozano y su expareja, Mónica Hoyos, no pueden ocultar el amor que sienten por la única hija que tuvieron en común: Luna Lozano Hoyos, que ha cumplido este verano 19 años. La joven, que mantiene una preciosa relación con los dos, acaba de compartir con sus seguidores un divertido y tierno momento junto a su padre que le hace reír mientras le da un abrazo supercariñoso, pero, no es este el único momento entrañable que ha compartido la estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en su perfil público, ya que es habitual verles bailar divertidos o protagonizar momentos padre e hija para 'morir de amor'. ¿Quieres verlos? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Luna, la hija de 19 años de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, que sueña con ser embajadora o dedicarse a la política

Descubrimos el lado más divertido de Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos