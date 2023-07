Jamie Foxx reaparece sonriente y recuperado a bordo de un yate tras su grave problema de salud

Muy sonriente y haciendo el signo de victoria, Jamie Foxx ha reaparecido tras los serios problemas de salud que hicieron temer por su vida. El actor estadounidense, de 55 años, ha sido fotografiado a bordo de un yate tres meses después de ser hospitalizado. Con signos de estar recuperado y buen aspecto físico, el ganador de un Oscar por Ray saludó a un grupo de fans con los que se cruzó mientras navegaba por el río en Chicago.

Fue a mediados de abril cuando Fox tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital en Atlanta, mientras estaba rodando la película Back in Action junto a Cameron Díaz. Todo lo que ha tenido que ver con su hospitalización y el diagnóstico ha sido un misterio. Mientras la leyenda del boxeo Mike Tyson afirmó que el actor había sufrido un derrame cerebral, la familia de Foxx aún no ha hablado del motivo de su ingreso, que le llevó a permanecer hasta un mes hospitalizado.

Simplemente su hija Corinne Foxx se limitó a publicar una breve nota que decía así. "Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica", comenzó la declaración de la hija de Jamie, de 29 años. "Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación", continuó. 'Sabemos lo amado que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo', concluyó el comunicado.

En ese momento, las fuentes confirmaron a TMZ que el estado de salud de Foxx era lo suficientemente serio y preocupante para que todos sus familiares se trasladaran hasta allí. Además de Corinne, el intérprete tiene otra hija de 13 años llamada Annalise, de su relación con Kristin Grannis. Según señalaron otras fuentes a Radar Online lo sucedido fue tan grave, que los servicios médicos tuvieron que revivir al actor, una situación que hizo que sus familiares llegaran a temer por su vida.

Un mes después del colapso, el protagonista de Django desencadenado recibió el alta en Atlanta y fue trasladado a un nuevo centro hospitalario en Chicago, especializado en lesiones cerebrales, para proseguir su recuperación. Desde entonces poco se ha sabido del actor hasta que se le ha visto navegando en un barco en Chicago. Hace un mes durante el estreno en Florida de la nueva película de Foxx They Cloned Tyrone, su coprotagonista John Boyega admitió que "nadie ha sabido nada de Jamie". "Quería que estuviera aquí, pero ya sabes, sé que está lidiando con lo suyo. Solo le deseo todo lo mejor", añadió Boyega.

Unas semanas más tarde, la actriz Porscha Coleman, que protagoniza el debut como director de Foxx All-Star Weekend y la serie de Netflix Dad Stop Embarrassing Me!, informó sobre su estado de salud. "He hablado con gente muy cercana a Foxx, [él] está bien”, confirmó. "Está descansando. Él está bien y va a estar de vuelta". Otra fuente reveló que Foxx "está recibiendo la mejor atención y trabajando duro para recuperarse en este momento, pero todavía no es él mismo".

El que fuera novio de Katie Holmes durante seis años ha seguido su proceso de recuperación en Chicago y en cuanto pueda retomará su película junto a Cameron Díaz, Back in Action, que supondrá el regreso al cine de la protagonista de La máscara y Algo pasa con Mary. El próximo 21 de julio se estrena en Netflix la película de Jamie Foxx They Cloned Tyrone con John Boyega y Kiefer Sutherland y también ha puesto voz a la comedia Strays, que se estrenará el 18 de agosto e interpreta a The Ferryman en la cinta God Is a Bullet.