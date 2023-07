Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, celebra doce años de casados junto a sus hijos en Ibiza

"Y saber que pase lo que pase pasará contigo". Con esta frase, a la que no le hacen falta interpretaciones, daba comienzo Carolina a uno de sus veranos más mágicos. Inmersa en su carrera musical, la actriz ha despejado su agenda para pasar unos días de descanso en Ibiza junto al gran amor de su vida, el extenista Carlos Moya con el que acaba de cumplir 12 años de casada y sus hijos: Carla, que cumplirá trece años en agosto; Carlos, de diez; y la pequeña Daniela, que ya tiene nueve.

Felices y muy enamorados, la pareja, que comenzó su andadura juntos hace ya quince años cuando fueron presentados por un amigo en común, se han dejado ver en compañía de sus pequeños, que ya no son tan pequeños, disfrutando de un entretenido día de playa, con el que daban el pistoletazo de salida a sus vacaciones.

Las preciosas imágenes de la pareja no solo muestran a Carolina derrochando complicidad con su marido, quien la abraza dulcemente por los hombros, sino también con sus dos hijos mayores Carla y Carlos, quien ha heredado la preciosa melena dorada de su madre y con los que la actriz compartió un divertido paseo por la orilla del mar.

"La imagen con la que más me defino es la de la mamá pato con sus polluelos detrás. Me gusta tener a mis hijos cerca, es mi necesidad" confesaba Carolina Cerezuela el pasado mes de mayo a la revista ¡HOLA! y estas fotografías dan buena cuenta de ello. Además, en aquella ocasión, la cantante nos revelaba que todos sus hijos tocaban algún instrumento, pero que cada uno de ellos tenía unas inquietudes diferentes. "A Carla le interesa la interpretación y el mundo de la moda. Entiendo que es ese despertar de la adolescencia, porque va a hacer trece años. Daniela, quiere ser jugadora de basket y doctora y Carlitos, tenista" declaraba Carolina.

En cuanto al balance que hacía de su matrimonio, Cerezuela se confesaba una mujer completamente enamorada. "'Moyita' nunca deja de sorprenderme. Es un hombre muy completo: me da risas, amor, estabilidad… Sobre todo, tenemos una prioridad total e inviolable: los niños. La familia es como un búnker" afirmaba la cantante a ¡HOLA!. "Lo que más me gusta de él es su tempo. Es tranquilo, lo relativiza todo y sabe dar el valor a las cosas. Además, con él he aprendido a decir que no y a tener paciencia. Antes no tenía casi" añadía la actriz.