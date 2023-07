La fiesta de Ingrid Asensio por su 49 cumpleaños junto a Fernando Sanz y otros conocidísimos exfutbolistas

Loading the player...

Ingrid Asensio está de celebración. Ha soplado las velas de su 49 cumpleaños junto a todos sus amigos y familiares. La mujer de Fernando Sanz ha festejado su día por todo lo alto con una lujosa fiesta en Starlite Catalana Occidente en Marbella. Una velada en la que no ha faltado ningún detalle. Bailarines, actuaciones, una enorme tarta con bengalas... ¡Se lo ha pasado genial! El exfutbolista por su parte, no se ha separado de su mujer en ningún momento y han bailado durante toda la noche juntos. Quienes tamposo se han querido perder este evento han sido Joaquín Sánchez con Susana Saborido y Fernando Hierro con Fani Stipkovic. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

