María Zurita revela el 'infierno' que vivió para ser madre y el gran apoyo que recibió de don Juan Carlos

María Zurita (47) ha sido una de las grandes protagonistas del nuevo programa de Mi casa es la tuya. Durante su conversación con Bertín Osborne y Carlos Herrera, la prima de Felipe VI no ha podido evitar hablar con sumo orgullo de su niño Carlos, que con cinco años inunda cada rincón de su corazón de alegría y felicidad. “Es bueno y obediente, me hace las cosas muy fáciles”, explicaba con cariño.

Sin embargo, para María el camino a la maternidad no fue nada sencillo, ya que tuvo que someterse a varios tratamientos de fertilidad y sufrió cuatro abortos espontáneos durante el proceso. Una época delicada en la que contó con el apoyo y consuelo de su familia, en especial de sus padres y su tío Don Juan Carlos. “Mi tío me llamaba cada vez que iniciaba un nuevo tratamiento. Un día me llamó y le dije que estaba hecha polvo y me contestó ahora no vas a tirar la toalla, sigue para adelante”, ha relatado con emoción.

Porque aunque don Juan Carlos fue el Jefe de Estado de España durante casi cuarenta años, para María siempre ha sido su querido tío. “Creo que me enteré en el colegio. En casa todo era natural, era el tío Juanito que de vez en cuando salía en la televisión, no le daba importancia”.

María Zurita abre su corazón a ¡HOLA! y reflexiona como nunca sobre su vida como madre en solitario, sus miedos y su nueva aventura

Una percepción que empezó a cambiar cuando tan solo tenía seis años, concretamente el 23 de febrero de 1981 tras el intento de Golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. “El día del 23-F nos vino a buscar un escolta al colegio. Estábamos en extraescolares y nos llevó a casa. Mis padres no estaban y nos dijeron que estaban en Zarzuela. Ya noté que pasaba algo fuera de lo común. Fue al día siguiente cuando nos sentaron para contarnos lo que había pasado”.

Su debut como escritora de literatura para niños

La llegada de Carlos supuso un cambio de 180 grados en la rutina de María, que está completamente volcada en la crianza de su primogénito. Precisamente, para dar mayor visibilidad a los nuevos modelos de familia, ha debutado en el mundo de la literatura con el libro infantil Mi mamá y yo somos una familia feliz que ha tenido una gran acogida entre el público. “Habla de todo tipo de familias. Es una realidad. Al final el niño lo que quiere es ser amado, sentirse querido, respetado y protegido”.

Un cariño que Carlos recibe a raudales porque vive junto a sus abuelos y su tío, que lo colman de mimos y atenciones constantemente. “En casa estamos unos cuantos, mis padres, mi hermano, los que nos ayudan, el ratón y yo. Un show”, bromeaba haciendo gala de su buen sentido del humor.

Para sus progenitores también ha tenido palabras llenas de amor. "Mi madre es un genio con fortaleza y ganas" porque a pesar de sus problemas de movilidad la infanta Margarita derrocha vitalidad y energía. "Está en silla de ruedas, no ve, cosas de la edad, pero sigue yendo a conciertos y viene al parque con el niño". En cuanto a su padre, Carlos Zurita, ha destacado de él su elegancia y discreción. "Es una persona a conocer, siempre ha sabido estar en un segundo plano. Ha ejercido toda la vida de médico y cardiólogo y está con sus fundaciones".

María Zurita: ‘No me he sentado aún a decirle a Carlitos quién es quién en la familia porque le da igual, son el tío Felipe y la tía Letizia”