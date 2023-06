La baronesa Thyssen aclara cuál fue el motivo de su desencuentro con Nieves Herrero

Loading the player...

La baronesa Thyssen se ha pronunciado sobre la polémica surgida entorno al nuevo libro de Nieves Herrero, La Baronesa. Una vida de novela. "Aprecio mucho a Nieves, lo que pasa, como ya he dicho varias veces, es que no he hecho memorias con ella", ha declarado a Europa Press a la salida del restaurante Horcher, de Madrid. Según contó la escritora, esta aventura literaria empezó como un proyecto conjunto a finales de 2019, sin embargo, la coleccionista de arte decidió no seguir adelante y desvincularse totalmente de la obra. "Vi cuatro capítulos, que están bien, pero es una novela. Yo escribo mis propias memorias, que lo estoy haciendo ahora", ha manifestado

Ante esta situación, los reporteros han preguntado a la Baronesa si tiene pensado demandar a Nieves Herrero. "No lo sé", ha dicho. Por último, la viuda del baron Thyssen ha dejado claro que no tiene ningún problema con la periodista, tan solo con la manera en la que se ha ejecutado la obra. "Me cae muy bien, es una gran persona, simplemente que no se asemeja a la forma de expresarme yo", ha insistido.

Nieves Herrero, por su parte, ha contado que no sabe el motivo de su desencuentro con la Baronesa. "En enero nos felicitamos el año encantadas con el libro y dos semanas después ya no pude contactar con ella. Nuestra relación se fue a negro", ha dicho en la presentación de la obra. A la periodista le encantaría retomar su relación y confía en que así sea con el paso del tiempo." No tenemos ningún enfado, no ha ocurrido nada entre nosotras, nos repetamos, nos queremos", ha asegurado. Su único deseo en estos momentos es que a la Baronesa "le guste la novela y que algún día nos volvamos a hablar".

Sin miedo a posibles demandas, Nieves Herrero ha presentado un libro diferente al que tenía pensado escribir, pero no por ello menos interesante. "Me hubiera encantado que hubiera estado aquí Carmen Thyssen, no ha podido ser, pero yo, como soy autora de novela, he hecho una novela sobre un personaje que me parece uno de los más importantes del siglo XX y principios del XXI. Ella merece esta novela y saldrán muchos libros más", ha manifestado.

Además, ha confesado que leerá las memorias que la Baronesa asegura estar escribiendo ya. "Me encantará ver si se parece a lo que he contado yo o no, si hace otra versión... A mí me ha molestado que no fuéramos juntas, pero a partir de este momento, no soy nada rencorosa, me gusta vivir tranquila, quiero a la gente", ha finalizado.